更新版 1-中国数据：CPI符合预期通胀仍属温和，PPI环比转正强化经济回暖预期

* 8月CPI涨幅符合市场预期

* 未来通胀料继续温和可控

* PPI环比转正，显示内需好转

路透北京9月9日 - 中国8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

中国国家统计局周一公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%，符合预期且低于前值2.7;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，路透预估中值为下降1.8%。

中国国家信息中心高级经济师祁京梅评价称，8月CPI涨幅符合预期，考虑到政府抑制三公消费以及一系列的医改等举措，对物价回归正常走势都有帮助，预计全年物价涨幅仍然可控，实现全年目标问题不大。

“PPI的跌幅也在收窄，这与国际大环境和国内经济的稳步复苏都比较一致，需求趋于回升。”但她也指出，由于目前国际局势中地缘政治因素仍较动荡，对原油，黄金等国际大宗商品价格可能会有影响，整体经济仍处于弱复苏状态，究竟能回升到何种地步仍需观察。

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统计局数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨4.7，非食品价格同比上涨1.5%；若从环比来看，8月CPI环比上涨0.5%，食品价格和非食品价格环比分别上涨1.2%和0.1%。

从PPI来看，8月同比降幅1.6%已连续第三个月降幅收窄，环比上涨0.1%，则是五个月来首次由负转正；PPI同比与工业生产者购进价格指数走势基本一致，8月购进价格指数同比下降1.6%，至少是过去一年来最小降幅。

首创证券研究所副所长王剑辉称，8月的PPI是个亮点，说明景气回升的迹象已经显现，这不仅是因为国内经济的企稳，也是由于国际需求的好转。目前看，中国经济的发展前景趋于良好，但是否能够巩固还要再观察两个月的时间。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，PPI环比转正与发电量、原材料以及国际大宗商品价格指数回升的程度是一致的，反映出企业补库存带来的需求回暖，表明国内稳增长政策正在发力，是有效的，对企业悲观预期的改善也是有效的。

他并预计，9月CPI还是在2.8-2.9%之间，三季度在2.8%左右，全年在2.7%左右，仍然远低于年初政府设定的3.5%目标。

“8月通胀虽然相对7月有小幅回落，但不改年内温和上升趋势，目前应不会对货币政策带来影响，”他称。(完)