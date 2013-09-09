欧元区数据：9月Sentix投资者信心指数升至正6.5，两年多来首为正值

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
数据优于路透调查预估的升至负2.8，为2011年7月以来首次变为正值。
“这是该指标自从2003年统计以来的第二大涨幅。”Sentix分析师Sebastian Wanke在声明中称，“这对于欧元区是惊人的表现。”
Sentix称，其9月5-7日走访的893名投资人大都对当前业务形势更加乐观，对于未来六个月业务前景也更加乐观。
现况分项指数升至负8.8点，为2011年10月以来最高，8月是负22.3。预期分项指数从14.3升至23.0。
出口和投资反弹帮助欧元区经济在今年第二季摆脱衰退。(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。