欧元区数据：9月Sentix投资者信心指数升至正6.5，两年多来首为正值

数据优于路透调查预估的升至负2.8，为2011年7月以来首次变为正值。

“这是该指标自从2003年统计以来的第二大涨幅。”Sentix分析师Sebastian Wanke在声明中称，“这对于欧元区是惊人的表现。”

Sentix称，其9月5-7日走访的893名投资人大都对当前业务形势更加乐观，对于未来六个月业务前景也更加乐观。

现况分项指数升至负8.8点，为2011年10月以来最高，8月是负22.3。预期分项指数从14.3升至23.0。

出口和投资反弹帮助欧元区经济在今年第二季摆脱衰退。(完)