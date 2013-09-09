《分析师观点》台湾8月进口续负成长，下月出口因高基期料不乐观

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
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路透台北9月9日 - 台湾财政部周一公布，8月出口金额较上年同期增3.6%，略逊于市场预估的升3.9%。8月主要货品出口，多较上年同月成长，其中电子产品出口已连续6个月逾71亿美元，非电子类货品如化学品、塑橡胶及其制品、基本金属及其制品、纺织品与机械亦均回升，惟矿产品与光学器材转呈衰减。
财政部指出，欧美景气回稳迹象渐趋明朗，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季亦将来临，有助挹注出口动能，惟新兴国家经济成长步调走缓，恐影响贸易扩增力道。
进口则较上年同期衰退1.2%，为连续第二个月负成长。贸易顺差为45.9亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
8月年变动率(%) 7月年变动率(%)
整体出口金额 +3.6 +1.6
--中国(含香港) +2.9 -0.9
--美国 +0.9 +1.4
--欧洲 +4.0 +6.0
--日本 -0.1 +1.2
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林:
台湾8月进口年减1.2%，明显劣于预期，且是连续第二个月衰退。这不是个好现象，因资本支出减少将会影响到就业表现。原物料进口也不如想像的好，暗示9月出口不是太理想，由于去年9月比较基期很高，因此有可能会变成负增长。我们认为第三季年增率可能不到2%，第四季在2.5%上下，全年出口成长率顶多2%。
--台新投顾分析师 王凯民:
我们原本预估年增率是4.5%，但因对美国出口比预期弱了点，所以成长力道有点弱，但这应是短期现象，预料9月苹果 新机种发布后应会好转。至于进口负成长的原因是资本设备与消费表现不如预期，但随着最低薪资调涨，应该会略微好转。展望下月，由于去年9月的比较基期较高，因此出口应该是零成长。
--兆丰金融集团 总经分析师李志安:
8月进出口表现皆不如我们预期，出口部分可能跟美国返校需求表现比较弱有关，而在返校需求后9月的美国需求会减弱，出口贸易表现可能持续偏弱，且返校需求不如预期将影响市场对耶诞假期消费力道的预期，有可能拖累台湾GDP表现稍弱一点。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升7.5分，报29.825。
--台股加权股价指数 收盘涨0.34%至8,192.11点。
**相关连结**
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**相关背景**
--主计总处8月预估2013年GDP(国内生产总值)成长率2.31%，较先前的2.40%略微下调，并预估今年出口成长2.3%，进口则成长1.85%，今年CPI则估为1.07%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)
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