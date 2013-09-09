更新版 1-中国热股：银行股早盘大涨，经济数据向好及优先股传言刺激

* 银行股大涨逾6%

* 经济面向好及优先股传言双重刺激 (（新增更多评论）)

路透上海9月9日 - 中国股市周一跳空高开大幅上涨，银行等周期类股涨幅居前。分析师预计，经济预期向好促使部分机构调整股票配置，估值较低的周期股成为增仓选择；且市场传言银行股或会成优先股首批试点，令银行板块备加受宠。

本地时间11:00，沪综指报2,192.36点，涨52.2点或2.44%，A股成交近900亿元人民币，基本是往常一天的交易量。上证银行股指数 涨6.28%，浦发银行 封涨停位至10.53元。

针对上午银行股板块的强势，银河证券资深分析师任承德指出，“经济向好是大环境，优先股传言是催化剂。”

理财周报有报导称，民生 、平安 、招商 、光大 、浦发等银行均将下一步解决核心资本压力的方向锁定在优先股。目前监管层定下的试点银行很有可能是农业银行 和浦发银行。

“数据比较好后，周期股比较便宜，受关注更多。”华泰证券分析师周林指出，“我估计（银行股的上涨）纯市场、纯策略因素多一点，消息面的关系会少一点。”

此前，农业银行已明确表示，正在积极推进发行优先股的准备工作，今年没有股权再融资计划。浦发银行则对路透回应称，目前没接到消息该行会首先试点。

已公布经济数据显示，中国经济继续保持低位企稳态势。8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。[ID: nL3T0H5004](完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)