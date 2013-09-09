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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 12:11 BJT

《投资焦点》并购交易增多和企业支出上升将惠及股市

**周期成熟**

对于缩减资产负债表的企业，目前为止压倒性的趋势一直是回购股票，向股东返还现金。

回购对企业是一个简单的选项，必能取悦在低利率环境下寻求收益的投资者。全球主要央行的货币宽松政策导致了低利率环境。

全球企业在今年头六个月共计回购3,426亿美元股票，比上年同期增加24%。摩根大通的模型显示，全年数字将为5,350亿美元。

但长期而言，推迟投资会导致生产力放慢，限制未来产能成长。

因此，在企业支出周期中推进到并购和投资的阶段，对于股市来说是乐见的。

不过对企业来说，调整资产负债表可能产生一些下行风险，尤其是在美国。

“美国的杠杆率可能持续升高，”AXA Investment Management的固收投资长Chris Iggo表示。

“当政府在以很低的收益率借钱时，企业借钱没问题。当政府借钱的收益率升高，就会对企业借款成本构成上行压力，推高企业的净利息成本。这些是信贷的不利趋势。”(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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