《投资焦点》并购交易增多和企业支出上升将惠及股市

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
**周期成熟**
对于缩减资产负债表的企业，目前为止压倒性的趋势一直是回购股票，向股东返还现金。
回购对企业是一个简单的选项，必能取悦在低利率环境下寻求收益的投资者。全球主要央行的货币宽松政策导致了低利率环境。
全球企业在今年头六个月共计回购3,426亿美元股票，比上年同期增加24%。摩根大通的模型显示，全年数字将为5,350亿美元。
但长期而言，推迟投资会导致生产力放慢，限制未来产能成长。
因此，在企业支出周期中推进到并购和投资的阶段，对于股市来说是乐见的。
不过对企业来说，调整资产负债表可能产生一些下行风险，尤其是在美国。
“美国的杠杆率可能持续升高，”AXA Investment Management的固收投资长Chris Iggo表示。
“当政府在以很低的收益率借钱时，企业借钱没问题。当政府借钱的收益率升高，就会对企业借款成本构成上行压力，推高企业的净利息成本。这些是信贷的不利趋势。”(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。