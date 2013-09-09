《投资焦点》并购交易增多和企业支出上升将惠及股市

**周期成熟**

对于缩减资产负债表的企业，目前为止压倒性的趋势一直是回购股票，向股东返还现金。

回购对企业是一个简单的选项，必能取悦在低利率环境下寻求收益的投资者。全球主要央行的货币宽松政策导致了低利率环境。

全球企业在今年头六个月共计回购3,426亿美元股票，比上年同期增加24%。摩根大通的模型显示，全年数字将为5,350亿美元。

但长期而言，推迟投资会导致生产力放慢，限制未来产能成长。

因此，在企业支出周期中推进到并购和投资的阶段，对于股市来说是乐见的。

不过对企业来说，调整资产负债表可能产生一些下行风险，尤其是在美国。

“美国的杠杆率可能持续升高，”AXA Investment Management的固收投资长Chris Iggo表示。