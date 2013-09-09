韩国金融：当局正调查高盛等三家外资券商，因涉嫌违反资本市场规定

消息人士不愿具名，因事涉敏感且尚在调查当中。

FSS在周日声明稿表示正在检视三家外资券商，但并未指明是哪三家。根据FSS声明稿，当局正在调查其业务操作是否遵循本地资本市场的规定。

高盛在首尔的代表不愿对此事置评。

消息人士说，监管当局的调查重点在高盛对本地投资人销售马来西亚政府担保债券，这些本地投资人包括韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)。

消息人士说，另两家被调查的外资券商是瑞士信贷和苏格兰皇家银行在当地的部门。

目前尚未能立即取得瑞信及苏格兰皇家银行的评论。