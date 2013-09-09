《全球经济分析》本币贬值有利出口，但无法推动新兴市场迅速改善

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
Baweja指出，在2008年金融危机过后，信贷而非出口，成为许多国家的主要成长推手，如今这正面临威胁。
“随着美国利率上升，新兴国家的利率同样上升，尽管出口可能回升，但内需将会放缓，相比之下第二种动能的影响可能较大，”他表示。
“出口反弹的力道不太可能强到足以抵销新兴市场内需下滑的影响。”
**双刃剑**
原油或许是改变的关键。汇价贬值意谓着工厂的元件和原物料进口成本增加，削弱了出口竞争优势。
以土耳其为例，该国几乎所有能源都仰赖进口，美国银行/美林计算，里拉每贬值10%，通胀将提高15-20%。他们并称，因此未来几个月有很大部分的价格竞争力被通胀所抵销。
印度卢比两年来逐步贬值，但出口也几乎没有提高。再者，加上对大量的燃料补贴，造成卢比兑美元每贬值1卢比，估计印度政府的补贴负担就会增加800亿卢比。
“汇价贬值是把双刃剑，”汇丰全球资产管理策略主管Philip Poole表示。
“以印度这类的经济体为例，进口相对没有弹性，当原油进口成本提高时，会对预算和通胀造成冲击，进而对经济成长带来不利影响。”(完) (编译 白云/李婷仪/杜明霞/戴素萍 审校 高琦/侯向明)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。