《全球经济分析》本币贬值有利出口，但无法推动新兴市场迅速改善

Baweja指出，在2008年金融危机过后，信贷而非出口，成为许多国家的主要成长推手，如今这正面临威胁。

“随着美国利率上升，新兴国家的利率同样上升，尽管出口可能回升，但内需将会放缓，相比之下第二种动能的影响可能较大，”他表示。

“出口反弹的力道不太可能强到足以抵销新兴市场内需下滑的影响。”

**双刃剑**

原油或许是改变的关键。汇价贬值意谓着工厂的元件和原物料进口成本增加，削弱了出口竞争优势。

以土耳其为例，该国几乎所有能源都仰赖进口，美国银行/美林计算，里拉每贬值10%，通胀将提高15-20%。他们并称，因此未来几个月有很大部分的价格竞争力被通胀所抵销。

印度卢比两年来逐步贬值，但出口也几乎没有提高。再者，加上对大量的燃料补贴，造成卢比兑美元每贬值1卢比，估计印度政府的补贴负担就会增加800亿卢比。

“汇价贬值是把双刃剑，”汇丰全球资产管理策略主管Philip Poole表示。