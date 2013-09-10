《交易视点》中国债市收益率将高位震荡--中信证券

路透北京9月10日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，虽然近期资金面略有好转，但鉴于宏观面向好、一级市场供给尚未减退，通胀9月又将重拾涨势，以及商业银行资产负债调整，预计将继续呈现高位震荡态势。

不过当前收益率已上行至不少机构心理位置，波段交易安全性有所提高，建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。

**出口受益于美欧经济回升，进口略逊预期**

美国及欧洲经济进入稳定的回升阶段对我国出口增速将有较为明显的支撑，进口也受益于国内稳增长的政策实施，但增速略低于预期，表明企业生产预期仍偏谨慎，对三季度经济增长持过高预期存在一定风险。

**资金面出现好转**

上周资金面出现较为明显的好转，银行间隔夜及7天回购利率均值分别降至3.0%和3.6%附近，同业市场也同样处于相对宽松的状况，短期存款利率与Shibor基本持平，跨季资金需求仍然旺盛。

本周将有年内最后一笔3年央票到期，此后公开市场到期量将显着萎缩。

由于央行政策放松的宏观条件尚不成熟，降杠杆、调结构的政策主线仍将贯穿9月份，银行业务行为的调整也导致机构融出意愿降低，预计资金面紧平衡将是常态。

然而，由于众多机构都在为季末做积极准备，未来资金即使紧张也不会出现利率飙升的状况，较6月份将明显平稳。

**市场研判和投资策略**

宏观面向好仍然是制约中长期利率产品收益率下行空间的主要因素，且一级市场供给尚未减退，对二级市场将继续形成压力，上周中长期利率产品主要呈现高位震荡的态势。

前瞻地看，增长向好的预期短期内很难改变，宏观数据也将予以佐证，且通胀在8月份短暂的回落之后将重拾涨势，9月份包含增长和通胀在内的宏观面指标对利率产品而言整体偏利空。

而在利率市场化过程中，商业银行资产负债调整将是个中长期内的过程，利率债因其收益过低而被暂时束之高阁，收益率上行至足够高的水平才能调动商业银行配置的积极性；

尤其是长久期的品种，在利率上行的过程中将承受更大的市场风险，大型商业银行的需求将持续偏弱，大型商业银行对利率债的需求尚难有系统性恢复，意味着利率债整体的稳定基础尚未形成，未来中长期利率品种收益率下行的空间将比较有限，预计将继续呈现高位震荡态势。

但由于当前收益率已上行至不少机构的心理位置，波段交易的安全性有所提高，建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。 (完)