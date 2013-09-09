中国股市：沪综指早盘放量收升逾3%，银行股揭竿而起

路透上海9月9日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升逾3%。分析师指出，中国最新数据显示经济企稳迹象更加明显，银行等周期股面临价值重估机会，而且市场亦有传言部分银行股可能率先进行优先股试点，刺激银行股板块放量大涨，从而拉动大盘轻松越过半年线和年线两道阻力位。

沪综指 早盘收报2,204.746点，大涨64.753点或3.03%。上海A股今日上午成交额为1,074亿元人民币，已接近上日全天成交量1,186亿元。上证银行股指数 早盘收扬7.92%，浦发银行 、交通银行 及平安银行 均封涨停。

针对上午银行股板块的强势，银河证券资深分析师任承德指出，“经济向好是大环境，优先股传言是催化剂。”

理财周报有报导称，民生 、平安、招商 、光大 、浦发等银行均将下一步解决核心资本压力的方向锁定在优先股。目前监管层定下的试点银行很有可能是农业银行 和浦发银行。

已公布经济数据显示，中国经济继续保持低位企稳态势。周一公布的8月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。[ID: nL3T0H5004]

沪深300指数 早盘收升3.5%，报2,440.290点；沪深300指数期货主力9月合约 早盘收报2,438.2点，涨3.68%，成交513,832手。(完)