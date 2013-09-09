中国股市：沪综指早盘放量收升逾3%，银行股揭竿而起

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透上海9月9日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升逾3%。分析师指出，中国最新数据显示经济企稳迹象更加明显，银行等周期股面临价值重估机会，而且市场亦有传言部分银行股可能率先进行优先股试点，刺激银行股板块放量大涨，从而拉动大盘轻松越过半年线和年线两道阻力位。
沪综指 早盘收报2,204.746点，大涨64.753点或3.03%。上海A股今日上午成交额为1,074亿元人民币，已接近上日全天成交量1,186亿元。上证银行股指数 早盘收扬7.92%，浦发银行 、交通银行 及平安银行 均封涨停。
针对上午银行股板块的强势，银河证券资深分析师任承德指出，“经济向好是大环境，优先股传言是催化剂。”
理财周报有报导称，民生 、平安、招商 、光大 、浦发等银行均将下一步解决核心资本压力的方向锁定在优先股。目前监管层定下的试点银行很有可能是农业银行 和浦发银行。
已公布经济数据显示，中国经济继续保持低位企稳态势。周一公布的8月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。
得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。[ID: nL3T0H5004]
沪深300指数 早盘收升3.5%，报2,440.290点；沪深300指数期货主力9月合约 早盘收报2,438.2点，涨3.68%，成交513,832手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。