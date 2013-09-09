《独家新闻》美国司法当局调查葛兰素史克在中国行贿指控

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透纽约/伦敦9月6日 - 三位知情消息人士本周指出，继中国官方指控英国药厂葛兰素史克(GlaxoSmithKline)向医师行贿后，美国当局正在调查葛兰素在中国违反美国反贪法的行为。
其中一名消息人士表示，这是大范围调查多家药厂在中国销售手法的一部分，美国司法部已经扩大对葛兰素在其他国家业务行为的调查范围，将中国的行贿指控纳入其中。
葛兰素发言人周五证实，自从中国展开调查后，已与一些相关监管机构接触，其中包括美国司法部。
美国司法部调查重点在于葛兰素与其他药厂是否违反美国的反海外贿赂法(Foreign Corrupt Practices Act)，这项法令禁止美国企业的海外业务参与贿赂行为。
虽然葛兰素是一家英国公司，但因为股票在美国交易所挂牌上市，因此美国执法人员对葛兰素具有司法权。葛兰素的美国存托凭证(ADR) 在纽约证交所交易。(完)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。