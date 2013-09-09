《独家新闻》美国司法当局调查葛兰素史克在中国行贿指控

路透纽约/伦敦9月6日 - 三位知情消息人士本周指出，继中国官方指控英国药厂葛兰素史克(GlaxoSmithKline)向医师行贿后，美国当局正在调查葛兰素在中国违反美国反贪法的行为。

其中一名消息人士表示，这是大范围调查多家药厂在中国销售手法的一部分，美国司法部已经扩大对葛兰素在其他国家业务行为的调查范围，将中国的行贿指控纳入其中。

葛兰素发言人周五证实，自从中国展开调查后，已与一些相关监管机构接触，其中包括美国司法部。

美国司法部调查重点在于葛兰素与其他药厂是否违反美国的反海外贿赂法(Foreign Corrupt Practices Act)，这项法令禁止美国企业的海外业务参与贿赂行为。