《美国债市分析》短天期公债收益率窜升，考验美联储维持低利决心

美联储7月会议记录显示，会中向决策官员简报一个正在研发的新工具，将帮助从金融系统中抽走现金，以利实现并维持未来目标利率。一些分析师认为这暗示美联储正在更认真考虑削减刺激举措。

“他们的资金与言论动向都倾向于收紧，”汇丰证券驻纽约的首席美国利率策略师Larry Dyer称。

利率期货市场已反映出这一动向。

短期利率期货表明，交易商认为美联储在2014年7月政策会议上有43%的机率上调短期利率，较一个月前的20.7%大幅调升。

他们认为2014年底前美联储升息的可能性为78%，而一个月前为41.6%。

但债券多头人士仍抱着一些希望，尽管整体美债市场可能录得至少40年来最差表现。美债收益率迅速上升，已导致从抵押贷款到公司债等所有产品的利率暴涨，这可能已拖累美国经济。

这一拖累的证据在楼市中的体现尤为明显，这或许会导致美联储暂缓收回量化宽松举措，而可能重振美债买气。

汇丰的Dyer便是持有这一观点的人士之一，他称，“我认为收益率将走低，因经济无法持续承受这些利率上涨。”(完) (编译 李爽/朱晓军/石冠兰 审校 张明钧/蔡美珍)