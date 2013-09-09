《美国债市分析》短天期公债收益率窜升，考验美联储维持低利决心

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
美联储7月会议记录显示，会中向决策官员简报一个正在研发的新工具，将帮助从金融系统中抽走现金，以利实现并维持未来目标利率。一些分析师认为这暗示美联储正在更认真考虑削减刺激举措。
“他们的资金与言论动向都倾向于收紧，”汇丰证券驻纽约的首席美国利率策略师Larry Dyer称。
利率期货市场已反映出这一动向。
短期利率期货表明，交易商认为美联储在2014年7月政策会议上有43%的机率上调短期利率，较一个月前的20.7%大幅调升。
他们认为2014年底前美联储升息的可能性为78%，而一个月前为41.6%。
但债券多头人士仍抱着一些希望，尽管整体美债市场可能录得至少40年来最差表现。美债收益率迅速上升，已导致从抵押贷款到公司债等所有产品的利率暴涨，这可能已拖累美国经济。
这一拖累的证据在楼市中的体现尤为明显，这或许会导致美联储暂缓收回量化宽松举措，而可能重振美债买气。
汇丰的Dyer便是持有这一观点的人士之一，他称，“我认为收益率将走低，因经济无法持续承受这些利率上涨。”(完) (编译 李爽/朱晓军/石冠兰 审校 张明钧/蔡美珍)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。