《专栏》国债期货还未现衍生品王者气质，仍待投资者扑套利机会

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 邓海清

上周五，久违的国债期货合约终于在万众瞩目之下重见世人。其目前还未真正呈现出作为固定收益衍生品王者的气质，反过来说，这也意味着各种套利机会以市场非有效的形式出现，等待投资者捕捉。

国债期货是次重返历史舞台初期，仅有证券公司、基金、私募等机构投资者和个人大户入市；市场参与者学习曲线尚处起步阶段；跨市场交割、监管机制有待检验，因此，国债期货推出之初的定价尚不能起到完全的“风向标”作用，其与现货、回购市场的联动还没有发达国家那样紧密迅速。

上周五，国债期货上市首日，主力合约TF1312交易最为活跃，首日开盘近2分钟冲高回落，结算价在全天低点，当日振幅0.42%，成交3万余手。

由于中金所国债期货合约只显示买一、卖一且上市初期投资者可参考的指标不多，因此市场投机者如进行单边交易所面临的不确定和风险较大。而且远月合约成交远小于近月，合约理论上的高波动性更容易被基差交易者捕捉。

目前来看，现券国债130015可以视为TF1312合约的最便宜交割（CTD）债券，以此券的现货成交价格与期货合约成交价计算的首日基差交易套利空间分别为2.51-4.94%，与同期资金利率5%-6%相比并不占优势。

然作为一种场内利率对冲工具，国债期货的上市交易有机会显着改变国内固定收益市场格局。因为无论是债券发行人、承销商还是投资者，除了传统的现券买卖、债券远期、回购等方式外，均可利用国债期货管理风险、增强收益。

其中发行人可以根据国债期货走势选择合适的时机进行债券发行工作；承销商如果担心承销期间利率上行，可以做空国债期货，对冲利率风险；投资者可行的交易方式囊括单边交易、基差交易、跨期价差交易、套期保值和动态久期调整等。

目前我国的利率衍生品只有两种，即利率互换(IRS)和国债期货。利率互换上市7年来，成交量、参与机构逐步扩大，市场灵敏度、定价效率逐渐成熟。相比之下，国债期货刚面世，银行、保险等现券大户还没有入市，其对宏观经济、资金面、政策动向的反映、定价效率仍需观察。但相信由于国债期货潜在参与者类型更多，门槛更低，对冲效果更明显，因此势必更能反映整个市场对中长期利率走势的判断。

从中长期来看，考虑到利率市场化仍在加速推进，长期国债利率虽然已经实现市场化定价，但是却无法成为基准利率，国内金融机构在变革、更新其内部投资管理模式，学习新产品带来的盈利模式和市场风格的转变，国债期货市场化、透明化、低门槛的定价方式将为国内固定收益市场构建出一条更为坚实合理的基准利率曲线。

(作者系宏源证券固定收益研究部主管，联系方式denghaiqing@hysec.com)