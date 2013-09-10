《交易视点》资金面仍是中国信用债中期走势的关键--中信证券

路透北京9月10日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，8月通胀温和，工业增速可能继续回暖，信用利差处于相对低点，短期内信用债维持窄幅震荡的概率较高。

而中期走势则需关注宽松资金面可持续性以及资金市场情绪的变动，如果宽松资金面持续一段时间且逐渐得到投资者的认可，则可能推动市场在一定程度走强。

**短融绝对收益率较高，有配置价值**

上周相对宽松的资金市场对于短融市场形成一定支撑，收益率有所下行，目前来看，1年期AAA短融收益率目前在4.92%左右的水平。

相对宽松的资金面可能是受外汇占款、公开市场投放等因素推动，较低的回购利率有助于稳定短端市场的情绪。

但是目前来看，投资者对于季末资金面的担忧仍然相对较强，保流动性优先的思路使得投资者难以因短期的流动性宽松而大幅提升杠杆；

从未来趋势看，仍然需要关注季末时点、央行公开市场操作等因素的变化。

总体来看，在央行的维护下，资金面出现6月末极端波动的可能性较低，相对平衡的流动性和相对脆弱的市场情绪可能使得短融市场维持相对稳定的状况，考虑到短融绝对收益率水平已经较高，因此仍然具有一定配置价值。

**短期中票收益率难有趋势性下行空间**

对于中票市场的未来趋势，资金面可能仍然是关键，虽然当前资金面处于相对宽松的状态，但是仍然存在不确定性，同时相对脆弱的市场情绪也制约着市场的投资需求。

短期内可能难有较好的表现，中期的走势需要关注宽松资金面的可持续性以及资金市场情绪的变动，如果宽松资金面持续一段时间且逐渐得到投资者的认可，则可能推动市场在一定的程度走强。

从基本面看，8月份的通胀可能维持相对温和的水平，工业增速则可能继续回暖，对市场形成一定压力。

从估值水平看，由于政策性金融债收益率的明显上升，当前中票与金融债收益率已经处于极低的水平，收窄空间有限。

因此总体来看，短期内中票收益率难有趋势性下行空间，维持窄幅震荡的概率较高。

**城投债投资机会同样较有限**

城投债市场上周表现较好， 7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本达到6.50%左右的水平，较前一周下行10BP左右。

其原因一方面可能是受宽松资金面推动，另一方面可能也与近期市场对于地方债务担忧缓解有关。

从未来趋势看，考虑到城投债与AA中票利差进一步收窄，目前处于较低水平，其未来走势将受中票市场的制约，若中票收益率下行空间有限，则城投债市场未来的投资机会同样较为有限。

**个券点金**

上周共有93只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1140.7亿元；

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP006、13中粮SCP005、13南车SCP005、13中航空SCP008、13中铝业SCP004、13华电股SCP005、13中铝CP002、13华电股CP002、13陕煤化CP001、13重汽CP002、13义马CP002、13兴澄CP001；

中票中，我们推荐13清控MTN002、13广电集MTN001、13南山集MTN002；

私募票据中，我们推荐13大同煤矿PPN003、13潞安PPN003、13滨建投PPN002、13洋河PPN001、13清控PPN002、13亚泰PPN005为D1；

企业债中，我们推荐13石建投债、13京煤债。(完)