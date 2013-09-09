更新版 1-新债招标：中国五年地方债利率延续偏高态势，但资金宽助力需求

* 五年固息地方债中标利率延续偏高态势

* 与同期限国债利差处相对较高水平

* 资金宽松，惟配置盘对收益率要求已抬升 (新增评论)

路透上海9月9日 - 中国财政部周一代理招标的五年期固息地方债，需求向好；中标利率则延续近期一级市场高于二级的趋势，且与同期限国债利差处相对较高水平，显示资金面虽然宽松，但配置盘对收益率要求已普遍抬升。

“这期债和国债利差还是较大的，需求还可以，延续了近期一级招标(利率)比估值都要高一点的趋势吧。”北京一券商交易员称。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期地方债中标利率为4.45%；业内人士透露，该债投标倍数为1.53倍。

中债登固息地方政府债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率报在4.3557%；二级市场上，剩余期限约4.95年的地方债139108券暂时没有报价和成交，其最新估值收益率 为4.3554%。

上述交易员并指出，银行间市场流动性近期颇为充裕，但场内利率债的配置盘体量并不大，“对收益率都是有要求的，不可能不赚钱去拿的。”

中国银行间资金市场周一主要期限回购利率波幅仍有限，仅七天加权利率在开盘价的带动下稍有上行，资金面整体依旧延续较为宽裕的局面，其中隔夜资金的供给最为充足。

本期地方债和同期限国债的利差也处于相对较高水平。据路透计算，今日地方债中标利率较同期限国债前五日加权利率上浮约13%；此前8月初时五年期地方债利率较同期国债仅上浮不到6%。

根据财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。在7月中旬时，因流动性紧张曾导致当时招标的五年期地方债利率落在区间的上限。

此次为财政部代理发行的今年第10期地方债，招标金额为262亿元人民币，发行主体包括江西、贵州、北京、内蒙古和山西省，额度分别为64亿元、50亿元、47亿元、55亿元和46亿元。

该期债9月10日开始计息，9月10日至12日进行分销，9月16日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。