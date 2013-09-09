台湾货币市场：美非农数据未改QE缩减预期，立法院长关说案令股票基金转RP避险

* 美非农数据未改变QE缩减预期，资金续往货币市场避险

* 立法院长关说风暴令股票基金转往RP避险

* 票券商忧心影响证券商短票发行

* 两年期定存单标售资金紧缩效应有限

记者 董永年

路透台北9月9日 - 台湾银行间短率周一持稳在既有区间。虽然美国8月非农就业数据不如预期，但并未改变市场对美联储于月中宣布缩减QE(量化宽松)规模的想法，资金续往货币市场流动，令短率维持在低档整理。

台湾央行于上周五宣布，将于12日标售两年期定存单，金额100亿台币。资金调度人士认为，此为央行自上月9日以来第二次标售两年期定存单。应该会比照364天期存单的标售予以常态化，不过金额只有100亿台币，资金紧缩效应不大。

“两年的金额很小，你看短票利率一直向下，若有(紧缩)效应，利率应该会持稳。”一位本地大型银行交易员称。

另一大型公股银行交易员也表示，今日台电标售76天期商业本票的利率较前次走低，显示短端资金浮滥情形没有改变。“短天利率向下，长天却向上，斜率愈来愈陡。”

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走升1.48角，报29.752。

**台股 上涨0.07%，报8,170.11点；成交量 报602.48亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.410%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率难见反弹**

在短票市场方面，票券商人士表示，上周五央行标售364天期存单得标利率一如预期走高，随后央行也在下午宣布将在周四标售两年期定存单100亿台币，就标售的规模来看，对于资金紧缩的效应应该可以忽略。

他们认为，无论是FOMC的决议，以及台湾央行的近期操作，影响最大者还是长端的利率。除非央行在拆款市场释出讯号，像是调高隔夜拆款利率等，短率还会有所变化。

“短票利率看起来没有反弹空间，若发票量低迷的话，利率将持平或小幅向下。”一位大型票券商交易员称。

票券商也提及，近期股市在政府推动活络股市方案，以及外资持续汇入下，成交量有逐步放大迹象，对证券商能否因此扩大短票发行也心存期待。

不过由于台湾立法院长王金平涉入司法关说案引发的政治动荡，却让今日台股表现落后于国际股市。他们认为，政局若动荡不安，投资人将撤出观望，目前虽还没有明显迹象，但要持续观察相关效应。

台湾总统府周日发布新闻稿件抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日存单到期金额为4,960.0亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆5,790.85亿台币，落点分别为周二1,570.50亿、周三3,637.30亿、周四3,951.55亿以及周五的1,671.50亿。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为114亿台币，至周日累计超额准备为404亿，加计前期1%的超额准备为1,193亿台币。

**股票型基金转进RP市场避险**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳低位。交易商表示，月初银行、投信、寿险资金情势偏松，加以受到立法院长王金平卷入关说案影响，有部分投信股票型基金转进RP市场避险，投信要券电话略有增加，令利率持稳在区间低位。

他们认为，今日投信及银行资金明显偏多，尽管今日央行发行一年期存单1,000亿台币，例行性冲销对市场资金调度影响有限，而周末政治纷扰再起，投信股票型基金承作RP意愿略有提升，短线RP利率料维持在区间低位，至于季底紧缩效应，市场也提前因应，尽量避开落点季底。

“能跨就尽量跨，还有投信还是坚持落点月底。”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，最近台股受政治纷扰影响，台湾加权指数 向上空间见压，股票型基金暂靠在货币市场避险，今日投信资金略显浮滥，短线RP利率暂先维持在既有区间。

本周主要交缩紧割因子包括周一央行发行364天期存单1,000亿台币、周五发行两年期存单100亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上周底区间低位已略微下移，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。