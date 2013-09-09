重发-《财经洞察》建议改变国债招标发行时间以体现“三公”原则

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作者 毕晓雯

路透香港9月9日 - 中国国债期货平稳起步，为下一步推出更多衍生品工具积累了经验。但由于现货与期货间存在着密切相关的联动关系，一个对个人投资者显而易见的不公平问题就曝露出来。

财政部国债招标发行时间固定在早晨9:30-10:30，招标结束后，部分资讯商即援引业内人士发出消息，令招标结果迅速传遍整个银行间市场以及大的机构投资者，而财政部的正式公告往往在数小时以后。除非个人投资者也订购目前市场有此类报导的资讯商路透、彭博、大智慧的信息，否则，第一时间获得这一结果的渠道几乎没有。

而招标结果对现券及期货的影响随即便会体现，期货因杠杆的存在影响就更大，因此，国债招标时间的这一设定，显然将导致信息披露存在天然漏洞，并客观造成对参与国债期货的个人投资者不公平。

国债期货的交易时间为9：15-11：30和13：00-15：15，最后交易日则为9：15-11：30；交易所债券市场的交易时间则为9:30-11:30，13:00-15:00;而银行间债券市场交易时间为9:00-12:00，13:30-16:30。

简单说，国债招标结果受经济走势、物价、流动性、以及机构对该期债券需求等因素的影响，而这些因素又与国际、国内的宏观经济基本面、政策变化、甚至是意外事件如地震、战争等息息相关，因此，招标结果往往存在千变万化的可能性。

这种影响，最快本周三就可能体现出来。财政部将于周三对七年期国债130015进行续发行，此券又被市场公认为CTD券种，因此其定价将直接影响国债期货的走势；而按照今年的国债发行计划，10月16日将新发一期七年期国债，随后在11月和12月该期国债还将进行两次续发。

在中国国债的招标市场，信息的不对称不仅表现在机构和个人投资者之间，一级交易商与普通机构间同样存在信息不对称的情况。只不过这种信息不对称的差距，被日益兴起的社交网络，如QQ、微信群、路透RM等迅速磨平。

那么，为体现中国资本市场提倡的公平、公正、公开的“三公”原则，对国债招标结果的披露流程，可以做出哪些改变呢？

最彻底的解决办法应该是仿照美国金融监管模式，即在一级承销商与交易商之间设立所谓的防火墙，投标做市业务和自营业务要有信息隔离墙 （Chinese Wall）, 监管部门只对这个隔离墙监管。

但由于这种改变需要对金融机构业务及监管做出很大的调整，制度与流程的建立完善并非一朝一夕之内可以完成。对急需找到应对措施的国债发行与交易市场并不适用。

在国债期货已经上市，且招标近在眼前的当下，将国债发行的时间改在中金所收市后进行，也许是个不错的选择。尽管结果仍会对银行间市场有影响，但至少给有杠杆的期货市场的散户投资者留出了思考时间，减少风险。

最后，再介绍个小知识，为何美国华尔街把各业务部门间的防火墙叫做Chinese Wall呢？据考证，“中国墙”这个词在美国经历1929年股市大崩溃后开始盛行，当年美国政府立法规管投资银行和经纪商之间的信息流动，意在减少两者的利益冲突。至于为什么要叫Chinese Wall，其实又指中国长城(Great Wall)。