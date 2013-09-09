日本数据：8月服务业景气判断指数降至51.2，为连续第五个月下降

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透东京9月9日 - 日本8月服务业景气判断指数连续第五个月下降，显示首相安倍晋三支持成长政策所带动的正面人气效应正在减低。
周一公布的日本内阁府调查显示，8月服务业景气判断指数较上月下滑1.1点至51.2。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。
8月展望指数较7月减少2.4点至51.2。该指标暗示对未来情况的信心水平。
内阁府自2001年开始汇整该数据。由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。