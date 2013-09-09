日本数据：8月服务业景气判断指数降至51.2，为连续第五个月下降

路透东京9月9日 - 日本8月服务业景气判断指数连续第五个月下降，显示首相安倍晋三支持成长政策所带动的正面人气效应正在减低。

周一公布的日本内阁府调查显示，8月服务业景气判断指数较上月下滑1.1点至51.2。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

8月展望指数较7月减少2.4点至51.2。该指标暗示对未来情况的信心水平。