中国货币市场：资金仍较充裕回购利率波幅有限，季末流动性压力或可控

路透上海9月9日 - 中国银行间资金市场周一主要期限回购利率波幅仍有限，仅七天加权利率在开盘价的带动下稍有上行，资金面整体依旧延续较为宽裕的局面，其中隔夜资金的供给最为充足。

市场人士认为，从以往数据观察，9月财政存款都会有一定的投放，外汇占款近两个月出现恢复性增长的可能性也较大，加之央行公开市场仍通过逆回购操作提供支持，季末流动性压力或总体可控。

“还是挺宽松的，我觉得（季末）问题应该不大，现在市场情绪上肯定还有些谨慎，但基本面、政策面都不错，”华东一银行交易员称。

她并指出，在6月的“钱荒”以及7月末的再次收紧后，市场机构都在不断地调整对流动性的管理，不仅更为审慎，而且“提前先准备，不会把压力放在最后。”

中国央行行长周小川表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9283 2.9562 -2.79

七天 3.5607 3.4745 +8.62

14天 3.7314 3.7228 +0.86 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.9700 3.0700 +90.00

七天 3.8900 3.7600 +13.00

14天 3.8100 3.8050 +0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9360 3.0200 -8.40

七天 3.5500 3.5200 +3.00

14天 3.7000 3.7250 -2.50 Shibor 其中:隔夜 2.9200 2.9500 -3.00

七天 3.5540 3.4690 +8.50