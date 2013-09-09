《日本经济焦点》第二季GDP大幅上修，有利推进上调消费税计划

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
但外界认为安倍对上调消费税的态度较为谨慎，因担心导致刚起步的经济复苏偏离轨道，并影响击退通缩的机会，战胜通缩是安倍最重要的政策之一。安倍握有是否上调消费税的最终决定权。
内阁顾问本田悦朗警告称，现在上调消费税，可能破坏能够终结多年物价下滑局面的黄金时机。本田悦朗反对上调消费税。
“日本正走在摆脱通缩的路上，但尚未脱离。经济还未恢复到一个自主复苏的阶段，”他周一对路透说。
安倍最亲密的盟友之一--内阁官房长官菅义伟表示，举办奥运会将有利于日本经济。但他未透露安倍是否会真的上调消费税的任何信号。
“击退通缩是我们的首要之务，但我们也必须进行财政改革。首相将从这个方向来作出决定，”菅义伟在记者会上说。
安倍料将在下个月初作出决定，考虑因素包括定于10月1日出炉的日本央行季度短观调查。(完) (编译 李爽/郑茵/侯向明； 审校 蔡美珍/艾茂林/高琦)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。