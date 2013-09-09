《日本经济焦点》第二季GDP大幅上修，有利推进上调消费税计划

但外界认为安倍对上调消费税的态度较为谨慎，因担心导致刚起步的经济复苏偏离轨道，并影响击退通缩的机会，战胜通缩是安倍最重要的政策之一。安倍握有是否上调消费税的最终决定权。

内阁顾问本田悦朗警告称，现在上调消费税，可能破坏能够终结多年物价下滑局面的黄金时机。本田悦朗反对上调消费税。

“日本正走在摆脱通缩的路上，但尚未脱离。经济还未恢复到一个自主复苏的阶段，”他周一对路透说。

安倍最亲密的盟友之一--内阁官房长官菅义伟表示，举办奥运会将有利于日本经济。但他未透露安倍是否会真的上调消费税的任何信号。

“击退通缩是我们的首要之务，但我们也必须进行财政改革。首相将从这个方向来作出决定，”菅义伟在记者会上说。