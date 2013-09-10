《交易视点》中国股票估值修复，银行转债仍可逢低加仓--中信证券

路透北京9月10日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国转债行情仍主要由正股驱动，看好成长/主题股向价值股的风格转换带来的估值修复，并看好优先股推出带来此前偏悲观预期的估值修复。因此，当前价位下，中行/民生等银行转债仍可逢低加仓。

**央行料将继续维持资金紧平衡**

资本品价格小幅下跌，央行料将继续维持资金紧平衡，经济回暖态势仍需观察。

（1）本周将公布8月份宏观数据，市场预期工业、投资等同比数据将进一步好转。

然而，7月以来连续上涨的资本品价格自8月下旬开始走稳或小幅下滑，上周铜、铝、螺纹钢期货价格分别下跌-0.02%、-0.5%和-0.8%，可能表明需求的改善并不具有持续性。

（2）上周资金面相对宽松，1天/7天回购加权利率均值分别为2.97%和3.58%，较前周小幅回落。

然而，央行通过公开市场净回笼资金370亿元，并且7天逆回购利率并未跟随市场利率下降，而是稳定在3.90%，传递出央行未来继续维持资金紧平衡的信号。

鉴于此前上涨的资本品价格开始下跌，而货币条件难以宽松，即使8月份经济数据相对较好，对未来经济走势也难以乐观，仍需进一步观察。

**股市迎主题投资行情，债市中低等级短融机会显现**

股市迎来主题投资行情，债市需求仍未改善，但中低等级短融机会显现。

（1）股市方面，近两周来，上海自贸区指数上涨78%，创业板指上涨5%，沪深300涨幅3%，成长股开始向主题股风格转换。

在经济企稳、三中全会将于11月召开、叙利亚战事趋紧的环境下，A股主题投资行情将继续演绎，而QE退出预期的变化对A股影响较小。对低估值蓝筹股而言，预计短期趋势向好，但机会不大，风险也不大。

（2）债市方面，银行配置需求仍未改善，利率产品在国开福娃债招标利率超预期带动下上行。不过，随着银行备付水平的提高，6月份“钱荒”的现象难以再现，从配置角度看，中低等级短融已具有较好的价值。

**转债投资策略**

鉴于低估值蓝筹股机会不大、转债供给压力在前，预计转债受估值影响较小，行情仍主要由正股驱动。

建议以中等仓位持有中行、民生、国电、深机转债，并维持两周前的观点，即从中期配置角度（1年左右）看，银行转债具有良好的投资价值。

核心逻辑没有变化，第一，看好成长/主题股向价值股的风格转换带来的估值修复；第二，看好优先股推出带来的估值修复。当前价位下，中行/民生转债仍可逢低加仓。

**银行转债：低估值或已反映对资产质量的悲观预期**

银行中报显示，上半年银行业资产质量问题继续暴露，根据中信证券银行组的测算，预计年内上市银行不良率有望控制在1%以内。

习近平主席9月4日接受采访时表示，地方政府债务、部分行业产能过剩等问题都处于可控范围之内，“我们有能力处理好”，再次表明中国经济将不会出现硬着陆，经济尾部风险进一步消除。

在此形势下，银行业不良贷款的风险暴露将是温和的过程，当前银行股的极低估值或已反映市场对于资产质量的偏悲观预期。 (完)