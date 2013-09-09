《特写》新款智能手机主攻时尚牌，企图突破机海困境

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
专门从事消费电子产品设计的顾问Gregor Berkowitz称，“手机生产企业借鉴一些手表供应商的作法，使手机获得奢侈手表那样的外表和质量感觉。”
分析师称，全球最大手表生产企业之一的瑞士斯沃琪(Swatch) 就展示了能赚钱的时尚是什么样的。
“该公司受益于业务的垂直整合，”晨星分析师Peter Wahlstrom称，“他们有自己的设计师，生产和分销渠道，非常好地控制了品牌和定价。”
斯沃琪自诩营业利润率为25%，尽管这低于苹果移动设备35%的利润率区间，但高于三星电子和其他手机生产商的利润率。
尽管当前时尚为手机生产商提供了一条提高销售的捷径，但智能手机企业最终还是需要独一无二的技术，以维持长期优势。
“我们考虑科技企业是在可持续优势方面，”Wahlstrom称，“除非一家公司拥有真能阻止其他公司进入的知识产权或专利支持，否则优势是不能持续的。”(完)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。