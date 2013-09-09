《特写》新款智能手机主攻时尚牌，企图突破机海困境

专门从事消费电子产品设计的顾问Gregor Berkowitz称，“手机生产企业借鉴一些手表供应商的作法，使手机获得奢侈手表那样的外表和质量感觉。”

分析师称，全球最大手表生产企业之一的瑞士斯沃琪(Swatch) 就展示了能赚钱的时尚是什么样的。

“该公司受益于业务的垂直整合，”晨星分析师Peter Wahlstrom称，“他们有自己的设计师，生产和分销渠道，非常好地控制了品牌和定价。”

斯沃琪自诩营业利润率为25%，尽管这低于苹果移动设备35%的利润率区间，但高于三星电子和其他手机生产商的利润率。

尽管当前时尚为手机生产商提供了一条提高销售的捷径，但智能手机企业最终还是需要独一无二的技术，以维持长期优势。

“我们考虑科技企业是在可持续优势方面，”Wahlstrom称，“除非一家公司拥有真能阻止其他公司进入的知识产权或专利支持，否则优势是不能持续的。”(完)