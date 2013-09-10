《交易视点》中国经济四季度料重新放缓，债市收益率逐步回落--中金

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - 中国大型投行--中金公司发布经济数据简评认为，中国8月经济数据改善是因为去年低基数和一些刺激政策影响，经济动能进入四季度后会重新放缓，届时央行仍有可能适度放松货币政策。
而当前债券收益率已经比较有吸引力，待9月份不确定性因素消除，收益率会逐步回落。
**流动性改善**
8月份出口数据好于预期以及美国非农就业数据差于预期，有利于近期国内流动性延续改善趋势。
从外汇市场人民币收盘价相对于中间价的涨幅来看，8月份外汇占款有一定程度的恢复，保守估计会恢复1000亿以上，而6、7月份外汇占款为连续的负增长。进入9月份，外汇占款仍延续着改善的趋势。
8月份贸易顺差回到高位，而非农就业数据差于预期导致美元暂时走弱，这些因素都有利于人民币在短期内维持强势，在较高的中美利差下，外汇占款近期会延续前期的恢复势头。外汇占款的恢复是近期资金面保持相对宽松的重要原因。
我们在前期的报告中提到，7月份以来收益率的大幅抬升最重要的因素是债市供需关系的失衡，即供给较多，而存款增长乏力，需求疲软。但我们在上期的周报中也提到，尽管9月份利率债供给仍较多，供给端的改善要到9月份之后，但需求端的改善已经显现，表现为外汇占款的恢复以及财政存款9月份也会明显投放。
外汇占款和财政存款这两个外生性存款会推动银行的存款恢复，从而带来对债券配置需求的回升。从近期一级市场招标情况来看，尽管发行利率仍有走高的情况，但认购倍数基本上回到中性偏高的水平，显示银行的需求逐步恢复，且较高的收益率也吸引了非银行机构的需求。
如果到了9月中下旬，资金面仍没有出现市场预期之中的明显紧张，那么市场对于9月份资金面紧张的担忧会消除，对债券的配置需求会进一步改善。
事实上，近期一些大型银行已经开始融出跨月资金，也显示这些银行已经有较充分的准备可以应对9月末的季节性冲击。
**经济动能四季度会重新放缓**
至于经济数据层面，8月份数据的改善一方面是因为去年低基数的影响，另一方面也受到了一些刺激政策的提振。不过我们此前的报告也是反复强调要看动能的边际变化。
从汇丰PMI终值和初值持平来看，经济动能在8月下旬没有进一步增强，而进入9月份，从发电量增速回落以及工业品期货价格逐步放缓来看，经济动能并没有变得更强，甚至可能在走弱。
美联储9月份仍有可能选择退出QE，而叙利亚战争对油价的潜在风险依然存在（油价近几天又有所回升），新兴市场汇率尽管暂时企稳，但形势尚未有所好转，这些因素都仍会为全球经济带来不确定性。
我们预计中国经济动能进入四季度后会重新放缓。届时公开市场到期量较少，且M2增速已经有明显的回落，央行仍有可能考虑经济动能放缓而适度放松货币政策。
债券收益率目前已经比较有吸引力，待9月份这些不确定性因素消除，收益率会逐步回落。(完)
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