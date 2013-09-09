中国汇市：人民币早盘随中间价走升并创三周新高，因宏观数据向好

* 人民币即期早盘创三周新高

* 中间价大涨至近两月高点

* 宏观数据向好提振汇市

* 但监管层维稳意图料不变

* 人民币汇率波动中枢可能有所上升

路透北京9月9日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价走升，并一度创下三周盘中新高。因美国至关重要的就业报告不如预期，拖累美元指数表现，人民币中间价今日顺势大幅上扬86个点子至近两个月高位；而中国最新宏观数据亦提振汇价，但市场交投仍显谨慎。

交易员称，最新公布的宏观数据显示，中国经济呈现继续回暖的势头，料提振人民币汇率中枢略微上移，但估计不会突破6.11元关口。市场预期监管层仍将继续维稳汇市。

“中间价带动下，人民币顺势高开，上午波动不算大，交投意愿仍不算强，...不过购汇盘也不少，下午可能还有大的购汇出来。”北京一国有银行交易员称。

北京时间12:32，人民币兑美元即期报6.1166元，上日收报6.1205元。今日人民币兑美元中间价 为6.1642元，上日中间价为6.1728元。

他并提到，美国就业报告不如预期，让QE(量化宽松政策)退出存在较大不确定性，而从市场预期以及监管层的意图来看仍是以汇率微稳为主。考虑到中国宏观数据向好，人民币汇率波动重心应该会有所上移，但仍不会有明确的升值趋势出现，这也影响交投情绪。

“短期看，6.1100应该（对美元）有很强的支撑，...就现在来看，（美元价格）在6.1150以下就已经是偏低了，下午可能还会上来，收盘估计不会在6.1150下方。”该交易员称。

华东地区一股份制行的交易员亦称，最近结汇仍然偏多，今天虽然购汇出来稍多一点，但短期看6.1200元的位置仍然是比较稳固，人民币大幅上涨的可能性不大，毕竟企业也受不了汇率大涨。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。

中国8月通胀水平依旧温和可控，下半年物价上升压力虽较上半年增加，但全年预计仍远低于目标水准，这也让多数市场人士确信，通胀年内难以对货币政策施加太多影响。而工业生产者出厂价格指数（PPI）跌幅收窄，进一步印证随着稳增长政策发挥作用，企业信心逐步增强，内需在回暖。

东京汇市周一美元兑日圆一度回升至上周五美国就业数据发布前的水平。美国非农就业数据不如预期，引发外界怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在下周缩减购债。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2283/23，上日尾盘为6.2315。

北京时间12:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1093/23元，上一交易日尾盘报6.1120元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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