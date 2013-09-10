《即时观点4》中国8月新增人民币贷款略高预期，社会融资规模增长明显

路透上海9月10日 - 中国人民银行周二公布数据显示，8月新增人民币贷款7,113亿元，高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%%，路透调查中值为14.4%。

央行数据并显示，8月末人民币贷款余额69.49万亿元，同比增长14.1%，路透调查中值为14.1%。

初步统计，8月社会融资规模为1.57万亿元人民币，比上年同期多3,212亿元。 以下为市场人士的评论:

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

新增贷款和上个月差不多，也比较符合预期。看8月新增贷款的结构，非金融企业及其他部门中长期贷款占比超过了30%，这和实体经济近期体现企稳回升态势有一定关系，包括今天公布的8月工业增加值同比增长了10.4%大幅超出预期。

从政府的角度来看，二季度以来部分释放了稳经济增长的信号，从实际来看，铁路项目、棚户区改造等陆续在启动中，所以这对中长期贷款需求也是一种支撑。

--国泰君安证券宏观分析师 薛鹤翔：

M1、M2增速均略有超预期，6月钱荒对货币流通的负面作用基本消失，货币增速在9月有望进一步提高。8月新增信贷7119亿元，其中非居民长贷2312亿元，企业新增信贷继续保持较高水平，与制造业投资增速的提升一致。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

8月M1和M2都在上行，说明货币供给增速相对预期的要好，这也可能近期外汇占款有改善有关，肯定有利于货币市场资金面的改善。

信贷结构上，企业和居民中长期贷款较好，这对未来经济会有支撑。结合此前公布的数据，一至两个季度的短期经济形势，确实有企稳回升的趋势。不过从再长阶段来看，我们对中期经济走势还是维持一个往下走的基本判断。

目前央行在货币政策执行方面，表面呈中性，但实际效果仍偏紧，比如说公开市场操作的放短锁长，这也可能和中国经济重点，由保增长转向调结构有关。不过我们认为，未来采取更紧货币政策的可能性和必要性都不大，反而是在合适的条件下，对流动性的管理有可能放松。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

M2超预期了，应该是外汇占款有一定程度的恢复。M1和M2之间的剪刀差缩窄，存款比上月更为活期化，所以我们看到股市在8月份比较活跃。这也是经济回暖的重要特征。

社会融资总量恢复到了1.5万亿人民币以上，这是上半年相关监管政策密集出台压制非标融资之后，社会融资总量4个月以来的首次回升。从细分项目看，未贴现银行承兑汇票增加较多，委托贷款比上月也多增了1,000亿左右。实质上，8月份中长期贷款的绝对量并不低，如果经济能够持续健康恢复，中长期贷款的比重应该也会有进一步的提高。中长期贷款维持在较高水平和未贴现票据大幅增加都是经济向好的表现。

未贴现票据增加表明企业的融资需求旺盛，但是信贷总额却受到限制，所以需要通过银票来融资。所以这样的社会融资结构其实表明经济复苏增加了企业的融资需求，但央行仍然在设法控制新增信贷总量和M2增速，所以不少融资需求需要通过银票和委托贷款等形式实现。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

8月社会融资规模1.57万亿，累计同比大幅回升，贷款依然占据半壁江山。其他方面，企业债券融资大幅压缩，与8月份市场需求疲弱关系较大。而未贴现承兑汇票同比多增3,891亿元，这种反季节的大幅增加与之前各家机构被动去杠杆的动作有关，在资金开始宽松时，部分机构的杠杆需求明显恢复。

M2增速反弹，与大幅增长的社会融资规模有关，再就是基数问题。现在来看回落到14%尚存难度，回落至13%的难度则更大。新增贷款中，中长期贷款占比接近60%，显示投资项目对资金的需求比较稳定。

结合之前公布的宏观经济数据，央行政策继续保持平衡的可能性最大，市场不可期待资金面有实质性的放松，流动性紧平衡的状态会限制银行间各类资产收益率水平的下降。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

8月的信贷数据比较正常，就这个月份来说，不算多也不算少。经济形势方面，虽然近期公布的数据环比有回升，但是我不认为经济长期向好的趋势已经确立。因为目前来看，政府并没有出台大规模刺激经济的计划，未来投资的增量不一定会很明显。

至于货币政策方面，央行近期在流动性管理上一直维持着紧平衡的力度。而在“三中全会”召开为货币政策定调之前，央行应该会维持现有操作，不会有什么大的变化。当然，利率市场化等此前既定的改革还是要继续推进的。

--中国社科院中小银行研究基地副主任 游春:

数据增速与普遍的市场预期相符合，贷款投放也符合季度性的节奏，同时伴随近期经济企稳的迹象，也在信贷的均衡投放上得到印证。M2增速较之前机构的调查预期数据略高，但并不表示货币政策或增速有变化或异常，预计货币政策仍沿袭稳健基调。此外，从最近连续的月份信贷数据来看，经济企稳的迹象仍在增强。

而社会融资规模结构中，银行承兑汇票增幅较大，意味着表外融资规模有增长迹象，也凸显银行在贷存比等一系列信贷监管指标之下的突破信贷约束的努力。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

(社会融资规模增加)比较惊人，出乎意料，新增贷款算是基本符合预期，委托贷款和未贴现的银行承兑汇票增加比较多，可能反映的是企业资金紧张情况下的变相融资方式，银行贷款额度偏紧的话，企业通过承兑汇票进行短期的融资，债券大家都不太敢发了，利率比较高，很多都在推迟发行。

8月整体经济数据是超出预期的，包括之前公布的工业增加值等数据，如果说真的是由实体经济需求带动的，当然是好事，就怕是短期的资金紧张导致企业去变相的进行一些融资，那个意义就不大了。

政策面接下来就要看美联储如何退出QE（量化宽松政策），力度以及对于中国资本外流的压力到底有多大，如果压力比较大的，中国会采取一些对冲的措施，但如果还是维持目前的状态，我觉得政策是不会有什么明显的变化。 **相关背景**

--中国8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

--得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。

--中国央行行长周小川表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。