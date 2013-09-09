表格：瑞士8月未经季节调整失业率为3.0%，和前月相同

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透苏黎世9月9日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，瑞士8月未经季节调整的失业率为3.0%，和前月相同。
8月经季节调整的失业率为3.2%，与前月持平。
以下为详细数据：
2013年8月 2013年7月 2012年8月
未经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 2.8
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 2.9
登记失业人数 129,956 128,516 119,823
职位空缺数 13,878 14,037 16,562 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。