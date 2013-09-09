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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 13:54 BJT

表格：瑞士8月未经季节调整失业率为3.0%，和前月相同

路透苏黎世9月9日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，瑞士8月未经季节调整的失业率为3.0%，和前月相同。

8月经季节调整的失业率为3.2%，与前月持平。

以下为详细数据：

2013年8月 2013年7月 2012年8月

未经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 2.8

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 2.9

登记失业人数 129,956 128,516 119,823

职位空缺数 13,878 14,037 16,562 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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