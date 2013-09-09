《综述》优先股传闻引爆银行股，中国蓝筹股春天来临？

* 沪综指受银行股拉动放量收升，创九个月最大涨幅

* 经济预期向好及优先股传闻，引爆银行股行情

* 市场热点或转向，蓝筹股春天有望来临

作者 林琦

路透上海9月9日 - 中国股市放量大涨，多只银行股“大象”涨停！这与8.16光大“乌龙指”行情似曾相似，不过与当时脉冲式行情不同的是，周一沪综指跳空高开后全天稳步推升的表现，令投资者不由地惊叹：难道是银行股的春天到了？

市场主流的逻辑是：越来越多的经济数据显示中国经济正趋于企稳，原本大家担忧的硬着陆风险已基本消除，被压制的周期股面临价值重估机会，处于估值底部的银行股成为相当多机构调整配置的首选。

虽然上述调整配置策略并非今日突发奇想，但是周末一则有关部分银行股有望首批试点优先股的传言，使得银行股长期被压抑的投资能量被激发，其爆发力度之强令市场人士眼镜掉了一地。银行股的崛起，说明市场热点的转向，估计短期大盘仍有上冲动力。

“经济向好是大环境，优先股传言是催化剂。”银河证券资深分析师任承德指出。

他解释说，此前对银行股形成最大的压制力量，在于经济前景。一旦经济快速下行，银行承受的坏帐压力将会爆发，银行股业绩快速缩水；经济稳住了，银行业的风险就减弱许多。

中国股市沪综指 周一收升3.39%至2,212.516点，创下九个月最大单日涨幅，沪市A股成交额亦创下29个月来新高。而上证银行股指数 暴涨8.11%，沪深两市共有五只银行股涨停，包括农行 和交行 两只超级大盘股。

中国股市周一表现卓越，亦提振香港股市，恒生指数 今日收扬0.6%。

中金公司在本周A股策略报告中指出，在行业层面，继续看好估值尚在合理区间、基本面稳定的汽车、非酒食品饮料、家电等消费相关板块。另外，经济复苏、政策预期也可能会支持市场对估值被压得很低的银行板块的短期兴趣。

已公布数据显示，中国经济继续保持低位企稳态势。8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。而得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。

不少投行近期已开始调高中国今年或明年的宏观经济预测。摩根大通上周将中国今年国内生产总值（GDP）增速由此前预期的7.4%调高至7.6%，而今年三季度和四季度的GDP同比增速预测亦分别上调至7.6%和7.5%。

**优先股传言是导火索**

信达证券研发中心副总经理刘景德认为，虽然优先股传闻尚未得到证实，但优先股确实是解决大盘蓝筹股融资、舒缓股市扩容压力的一个重要方向。一旦获批实施，投资者此前担忧的再融资压力会减轻许多。

相对普通股，优先股在分配盈利时可以优先享受固定股息，而且一般不上市流通，优先股东可要求上市公司按约定赎回。大盘蓝筹股因盈利能力较稳定，优先股筹资将是一个不错的选择，既解决融资问题，二级市场亦不会承受大量减持压力。

上海证券交易所今年初曾提出，上交所今年要创新大盘股发行方法，并研究推出优先股等新产品。

理财周报最新报导称，民生 、平安 、招商 、光大 、浦发等银行均将下一步解决核心资本压力的方向锁定在优先股。目前监管层定下的试点银行很有可能是农业银行 和浦发银行。

此前，农业银行已明确表示，正在积极推进发行优先股的准备工作，今年没有股权再融资计划。浦发银行则对路透回应称，目前没接到消息该行会首先试点。

浦发银行公关部人士表示，“我们内部也没听说过这个传闻，优先股这个政策国家还没批，我们也没有收到任何消息我们会先试点。”

他说，“大家都在等，如果监管层说批准了，允许上报试点了，我们肯定会积极参与。但是没有说现在给到浦发。”

**银行股估值吸引力**

其实，从全球范围来讲，中国银行股的估值已是相当低的，即使是考虑未来国内利率市场化加快以及不良贷款快速上升等不利因素，其安全边际亦是相当充裕。

据StarMine数据，目前中国A股市场上15只银行股的平均市盈率（PE）为4.8倍，而美国和日本的银行股平均为11.8倍和10.2倍，在银行质量相对较差的欧元区，其银行股平均PE亦为11.7倍。

在全球成熟证券市场上，银行股市盈率水平与中国相近的，只有香港，其平均市盈率为5.4倍，但这亦是受在港上市的内资银行股拖累，香港本地的银行股市盈率基本在10倍以上。

估值偏低的板块不仅是银行股，类似房地产、汽车等行业的大盘蓝筹股普遍存在这种现象，而且平日成交并不活跃。这也能说明，为何8月光大证券 自营乌龙事件中，仅70亿元左右的买盘，一两分钟内能迅速将沪综指涨幅扩大至5%.

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨逾5%

不过对于未来走势，仍有一些分析师担忧增量资金不足，可能会导致这波大盘股行情虎头蛇尾。

申银万国资深分析师钱启敏指出，成交量这么大并非好消息，关键要看后续的成交量能否跟上，这取决于后续资金是否愿意接力推高蓝筹股。

刘景德则显得相对乐观，“靠场内资金运作，（沪综指）涨个300点还是可以的。只不过创业板等将面临阶段性调整压力。”(完)