路透基点：16家银行参与台湾光宝科技150亿台币贷款案--RLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾光宝科技的150亿台币(5.04亿美元)五年期再融资案已经吸引到16家银行参与。

初始牵头行兼簿记行花旗承贷10亿台币。

另有11家银行分别承贷10亿台币：台湾银行、永丰银行、彰化银行、中国信托商业银行、汇丰银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、三井住友银行、台北富邦银行、台新银行及合作金库银行。

星展银行和华南银行各自承贷7亿台币。

远东国际商业银行提供6亿台币，澳新银行(澳盛银行,ANZ)和安泰商业银行分别承贷5亿台币。

此贷款案料在本周签约。

一如此前报导，这笔贷款分为A部分120亿台币定期贷款和B部分30亿台币循环信贷。利率是二级市场商票利率加码61个基点，税前利率下限定为1.5%。

银行受邀以三个层级参案：承贷15亿台币或以上的银行将获得20个基点的前端费，享牵头行兼簿记行头衔；承贷10-14亿台币的银行将获得15个基点费用和共同主办行头衔；承贷10亿台币以下的银行获得10个基点费用。

如果A部分贷款在4-9个月提取不到25%、或10-15个月动拨不到50%，或16-21个月动拨不到75%，或22-24个月动拨不到80%，或者B部分在4-60个月中动拨不到50%，借款方将要支付20个基点的承诺费。

A部分在三年宽限期过后将分五次、每半年等额偿还，平均年限为四年。B部分从第36个月起，分五次每半年等额偿还。

贷款是为公司在2008年签署的150亿台币五年期贷款进行再融资。那笔贷款分为120亿台币定期贷款和30亿台币循环贷款两部分，利率是二级市场商票利率加码55个基点。