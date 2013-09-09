表格：台湾8月出口较去年同期增3.6%，略低于预期

路透台北9月9日 - 台湾财政部周一公布，8月出口金额较上年同期增3.6%，略逊于市场预估的升3.9%。8月主要货品出口，多较上年同月成长，其中电子产品出口已连续6个月逾71亿美元，非电子类货品如化学品、塑橡胶及其制品、基本金属及其制品、纺织品与机械亦均回升，惟矿产品与光学器材转呈衰减。