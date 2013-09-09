表格：台湾8月出口较去年同期增3.6%，略低于预期

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透台北9月9日 - 台湾财政部周一公布，8月出口金额较上年同期增3.6%，略逊于市场预估的升3.9%。8月主要货品出口，多较上年同月成长，其中电子产品出口已连续6个月逾71亿美元，非电子类货品如化学品、塑橡胶及其制品、基本金属及其制品、纺织品与机械亦均回升，惟矿产品与光学器材转呈衰减。
财政部指出，欧美景气回稳迹象渐趋明朗，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季亦将来临，有助挹注出口动能，惟新兴国家经济成长步调走缓，恐影响贸易扩增力道。
进口则较上年同期衰退1.2%，贸易顺差为45.9亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
8月年变动率(%) 7月年变动率(%)
整体出口金额 +3.6 +1.6
--中国(含香港) +2.9 -0.9
--美国 +0.9 +1.4
--欧洲 +4.0 +6.0
--日本 -0.1 +1.2
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
8月 +3.6 -1.2 +45.9
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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