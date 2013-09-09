中国股市：沪综指受银行股拉动放量收升3.4%，创九个月最大单日涨幅

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透上海9月9日 - 中国股市沪综指周一放量收升3.4%至三个月新高，并创下九个月最大单日涨幅。分析师指出，中国最新数据显示经济企稳迹象更加明显，银行等周期股面临价值重估机会，而且市场亦有传言部分银行股可能率先进行优先股试点，刺激银行股板块放量大涨，午后银行股高位波动，大盘继续扩大涨幅的势头稍缓。
分析师并表示，大盘已轻松越过半年线和年线两道阻力位，只要明日蓝筹股行情得以延续，大盘仍可看高一线。
沪综指 收报2,212.516点，大涨72.523点或3.39%，此前收盘高点为6月6日的2,242.11点；此前最大单日涨幅则为去年12月14日的4.32%。上海A股今日成交额为1,784亿元人民币，较上日的1,186亿元增加五成，并创下2011年4月11日1,838亿元以来的高点纪录。
“盘子比较轻,大家对位置比较认可；经济预期较好，再加上优先股的消息，一起形成合力推动盘子上涨。”信达证券研究中心副总经理宋景德指出。
他估计，银行股的估值修复开了个好头，估计明后天其他板块的大盘蓝筹股可能亦会展开估值修复行情。
上证银行股指数 收扬8.11%，浦发银行 、农业银行 、交通银行 、兴业银行 及平安银行 五只银行股均封涨停。
而前期热炒的自贸区概念股有所分化，上港集团 收盘继续涨停，而东方创业 、锦江投资 等出现较大跌幅。 已公布数据显示，中国经济继续保持低位企稳态势。周一公布的8月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。 而得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。
沪深300指数 收升3.51%，报2,440.609点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,435.4点，涨3.56%，成交850,062手。(完)
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交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。