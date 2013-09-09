企业结盟：美国零售商Neiman Marcus的私募股权股东即将换人--消息人士

路透纽约9月8日 - 熟悉内情的消息人士周日说，由Ares Management LLC以及Canada Pension Plan Investment Board(CPPIB)组成的财团打算收购美国高档商品零售商Neiman Marcus Inc，后者的股东为TPG Capital LP、Warburg Pincus LLC和Leonard Green Partners LP三家私募股权公司，目前双方谈判已经进入深入阶段。

消息人士说，收购Neiman Marcus的交易最快将于本周对外公布，这意味着该公司原计划的首度公开上市(IPO)将不会进行。由于谈判不公开，因此消息人士不愿具名。

其中一位人士说，Neiman Marcus在本项交易中的估值可能约为60亿美元，但这位人士提醒说，谈判尚未定案，也有可能谈不拢。

Neiman Marcus、Ares、TPG、Warburg Pincus和CPPIB均不愿置评。Leonard Green发言人并未回应。

Neiman于七月申请进行IPO。之前曾与包括主权财富基金在内的潜在买家进行过谈判，但熟悉内情的消息人士当时对路透说，Neiman的私募股权股东对价格并不满意。

寻求出售给其他私募股权公司的决定，凸显出其股东对股票在市场上的估值感到不确定，同时也想尽快抽回他们所投入的资金。(完)