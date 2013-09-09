企业结盟：美国零售商Neiman Marcus的私募股权股东即将换人--消息人士

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透纽约9月8日 - 熟悉内情的消息人士周日说，由Ares Management LLC以及Canada Pension Plan Investment Board(CPPIB)组成的财团打算收购美国高档商品零售商Neiman Marcus Inc，后者的股东为TPG Capital LP、Warburg Pincus LLC和Leonard Green Partners LP三家私募股权公司，目前双方谈判已经进入深入阶段。
消息人士说，收购Neiman Marcus的交易最快将于本周对外公布，这意味着该公司原计划的首度公开上市(IPO)将不会进行。由于谈判不公开，因此消息人士不愿具名。
其中一位人士说，Neiman Marcus在本项交易中的估值可能约为60亿美元，但这位人士提醒说，谈判尚未定案，也有可能谈不拢。
Neiman Marcus、Ares、TPG、Warburg Pincus和CPPIB均不愿置评。Leonard Green发言人并未回应。
Neiman于七月申请进行IPO。之前曾与包括主权财富基金在内的潜在买家进行过谈判，但熟悉内情的消息人士当时对路透说，Neiman的私募股权股东对价格并不满意。
寻求出售给其他私募股权公司的决定，凸显出其股东对股票在市场上的估值感到不确定，同时也想尽快抽回他们所投入的资金。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)