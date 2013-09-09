欧洲汇市：瑞郎持稳，此前美国就业数据令人失望

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
“我们不太相信就业数据会阻止美联储9月17-18日会议开始缩减措施，但这个数据确实支持我们认为缩减幅度较小(100亿美元)的看法，”分析师Mitul Kotecha指出。
美联储两名官员的谈话亦暗示，缩减买债计划仍将推动。
Alpari分析师指出，除了美联储因素，投资人也将关注叙利亚情势，美国国会将辩论是否对叙利亚政权发动有限度攻击。
瑞士公布8月未经季节调整失业率持稳于3.0%。
0654GMT，瑞郎兑美元大致持稳报0.9371。
瑞郎兑欧元持稳报1.2354。(完)
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路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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