欧洲汇市：瑞郎持稳，此前美国就业数据令人失望

“我们不太相信就业数据会阻止美联储9月17-18日会议开始缩减措施，但这个数据确实支持我们认为缩减幅度较小(100亿美元)的看法，”分析师Mitul Kotecha指出。

美联储两名官员的谈话亦暗示，缩减买债计划仍将推动。

Alpari分析师指出，除了美联储因素，投资人也将关注叙利亚情势，美国国会将辩论是否对叙利亚政权发动有限度攻击。

瑞士公布8月未经季节调整失业率持稳于3.0%。

0654GMT，瑞郎兑美元大致持稳报0.9371。

瑞郎兑欧元持稳报1.2354。(完)

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