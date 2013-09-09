中国金融：银行业新一轮人事调整，李振江将出任农行副行长--消息

路透北京/香港9月9日 - 中国国有银行的新一轮人事轮换正在进行中，三位了解情况的消息人士周一向路透表示，中国第三大银行--中国农业银行 现任董事会秘书李振江，将出任该行副行长一职。

消息人士透露，农行内部已传达了此项任命，目前尚待内部流程及核准，此前中央相关组织部门已完成对中管金融企业副职干部的相关选拔考试及内部公示，李振江亦在此列。

今年5月，工行49岁的副行长易会满接棒任工行行长，掀开该行新老交替的新一轮序幕，而随着61岁的王丽丽退休和53岁的李晓鹏副行长调任中投公司监事长，工行已副行长职位出现空缺，而建行目前六位副行长的高管配置亦有空缺。农行目前四位副行长，亦有空缺待补。

“农行内部已通知（此项任命），他是央行政策研究处出来的人，专业功底比较扎实。”一位接近国有大型银行高层的人士说。

农行新闻处负责人对上述消息暂未置评。

李振江，属“70”后，高大儒雅，声调洪亮。他是管理学博士，曾任中国央行上海总部综合管理部副主任，2007年起任农行股份制改革领导小组办公室副主任、研究室主任、战略管理部总经理，2009年1月至今任农行董秘兼董事会办公室主任。

农行不少内部人士评价李振江为“博学、有才、勤奋、工作有激情”，熟悉中国经济和资本市场，并有着“多岗位、多阅历”、经历了国有大型银行IPO的洗礼，对国际资本市场亦颇为熟悉。

2010年7月，作为四大国有商业银行进入资本市场的收官之作，情况最复杂、包袱最重农行A+H股IPO可谓全球瞩目，作为股改上市领导小组的“执行成员”，李振江跟随时任副行长的潘功胜从注资到上市一路“冲刺”，并采用“超额配售选择权(绿鞋)”机制，为以后大盘股上市提供了借鉴意义。

“他有非常好的耐力，农行IPO时，他做很多执行工作，券商投行部人士基本工作都到夜里2-3点，他跟大家一起熬夜，还常发一些PPT鼓励大家加油，”农行一位中高层管理人士称，李振江还非常善于和注重投资者关系，上市之初就召开分析师推介大会，探寻市场对农行的认可情况，此后亦非常注重与国内外投资者和分析师沟通。

农行亦有人士表示，李振江对三农问题研究蛮深，在“三农”上亦有不少成果，曾参与农行的“三农事业部”战略决策。