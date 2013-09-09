欧元债市：德债期货下滑，因市场仍预计美联储本月将缩减购债规模

德债期货 跌11个跳动点，报137.58。德国10年期公债收益率 涨1.4个基点至1.958%，周五跌约10个跳动点。

“上周五的事件并未改变大局。”荷兰国际集团(ING)利率策略师Alessandro Giansanti说，“也就是美联储将减少市场上的流动性...风险仍偏向于收益率走高”。

他表示，本周稍晚荷兰和德国将标售的新债带来供应压力，也让市场承压。

而有关叙利亚可能遭军事打击的担忧情绪，则带来了相反方向的压力。交易商称这帮助缓和了德债的跌幅。美国参议院周三将对总统奥巴马攻打叙利亚的议案进行关键性投票。

意大利公债收益率上升，该国参议院将讨论是否把前意大利总理贝鲁斯柯尼驱除出国会。

10年期意大利收益率 上涨2个基点，报4.53%。10年期西班牙公债收益率 报4.55%。德国商业银行利率策略师亦建议投资者押注西班牙公债表现料超过意大利公债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]