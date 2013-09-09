台湾央行：共发行4,959.7亿台币存单，存单发行余额减0.3亿

路透台北9月9日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,959.7亿台币存单，其中包括1,000亿台币的364天期存单。若相较存单到期金额4,960.0亿，存单发行余额减0.3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,832.7

91天期 0.93 91

182天期 1.05 36

364天期 0.647 1,000

央行上日共发行3,576.0亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.45亿台币。