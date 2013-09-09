版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 16:51 BJT

台湾央行：共发行4,959.7亿台币存单，存单发行余额减0.3亿

路透台北9月9日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,959.7亿台币存单，其中包括1,000亿台币的364天期存单。若相较存单到期金额4,960.0亿，存单发行余额减0.3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,832.7

91天期 0.93 91

182天期 1.05 36

364天期 0.647 1,000

央行上日共发行3,576.0亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为114亿台币，至周日累计超额准备为404亿，加计前期1%的超额准备为1,193亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐