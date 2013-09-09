台湾央行：共发行4,959.7亿台币存单，存单发行余额减0.3亿

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透台北9月9日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,959.7亿台币存单，其中包括1,000亿台币的364天期存单。若相较存单到期金额4,960.0亿，存单发行余额减0.3亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,832.7
91天期 0.93 91
182天期 1.05 36
364天期 0.647 1,000
央行上日共发行3,576.0亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为114亿台币，至周日累计超额准备为404亿，加计前期1%的超额准备为1,193亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。