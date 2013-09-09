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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 16:45 BJT

香港新股：中国辉山乳业计划在香港IPO，筹资至多13亿美元--IFR

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下IFR周一引述消息人士称，中国辉山乳业设订香港首次公开发行（IPO）招股价区间，集资高至13亿美元。

IFR报导，辉山乳业的招股价区间为每股2.28-2.67港元，发行37.9亿股股份。

辉山乳业为中国东北区最大乳业公司，产品包括液态奶与奶粉。其IPO获得挪威的NORGES BANK、伊利集团和中粮，合共承诺认购价值2.2亿美元的股份并作为基础投资者。该股预计于9月19日定价。

德银 、汇丰 、高盛 以及瑞银 为辉山进行承销事宜。

(编译 梁慧仪; 审校 黄凯)

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