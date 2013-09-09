香港新股：中国辉山乳业计划在香港IPO，筹资至多13亿美元--IFR

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透香港9月9日 - 汤森路透旗下IFR周一引述消息人士称，中国辉山乳业设订香港首次公开发行（IPO）招股价区间，集资高至13亿美元。
IFR报导，辉山乳业的招股价区间为每股2.28-2.67港元，发行37.9亿股股份。
辉山乳业为中国东北区最大乳业公司，产品包括液态奶与奶粉。其IPO获得挪威的NORGES BANK、伊利集团和中粮，合共承诺认购价值2.2亿美元的股份并作为基础投资者。该股预计于9月19日定价。
德银 、汇丰 、高盛 以及瑞银 为辉山进行承销事宜。
(编译 梁慧仪; 审校 黄凯)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。