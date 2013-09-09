更新版 1-台湾经济：8月出口较去年同期增3.6%，主要出口地区表现持稳

* 8月出口年增3.6%，略微低于预期

* 下半年出口不需过于悲观看待 (新增分析师和财政部说法)

路透台北9月9日 - 台湾8月出口较上年同期增3.6%，虽微低于预期，不过财政部认为，欧美景气回稳迹象渐趋明朗，加上中国十一长假及欧美年底采购旺季来临，有助挹注出口动能。

但财政部叶满足处长也表示，美国9月即将宣布缩减宽松规模，可能不利东协较小的国家经济发展，对它们的出口或有影响，也可能进一步影响台湾出口的扩充力道。

〞除非有什么意外的变数，(台湾)下半年的出口不至于负成长，不需要太悲观去看。〞叶满足说。但她也认为，去年9月的出口金额271亿美元，基期相对较高，今年9月的出口就算不能维持正成长，但也不会差距太远。

至于进口方面，今年1-8月的进口金额较去年同期下跌0.9%，叶满足认为，由于衰退幅不大，且进口不振最主要由于进口的价格下跌，导致金额减少，不需对进口衰退的情况太过忧虑。

但大众银行分析师陈森林说，〞台湾8月进口年减1.2%，明显劣于预期，且是连续第二个月衰退。这不是个好现象，因资本支出减少将会影响到就业表现。

尤其是进口的资本设备方面，8月资本设备进口只有27.3亿美元，年减7.7%，财政部表示，由于上半年资本设备进口的情况相当好，所以有可能的情况是，厂商在上半年加速投资，但下半年难免缓慢一些。

〞(资本设备不振)对这几个月的生产不会影响，有可能的影响是明年，也可能是厂商对明年初有疑虑所以放慢投资。〞叶满足说。

至于美国是否出兵叙利亚一事，叶满足表示，叙利亚在地缘上靠近中东，若战事再起可能影响影响油源、推升油价，可能垫高石化原料的成本，〞不过它是影响是短暂的，通常不会是长期的。〞叶满足说。

8月出口金额较上年同期增3.6%，略逊于市场预估的升3.9%。8月主要货品出口，多较上年同月成长，其中电子产品出口已连续6个月逾71亿美元，非电子类货品如化学品、塑橡胶及其制品、基本金属及其制品、纺织品与机械亦均回升，惟矿产品与光学器材转呈衰减。

8月进口则较上年同期衰退1.2%，贸易顺差为45.9亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

8月年变动率(%) 7月年变动率(%)

整体出口金额 +3.6 +1.6

--中国(含香港) +2.9 -0.9

--美国 +0.9 +1.4

--欧洲 +4.0 +6.0

--日本 -0.1 +1.2

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

8月 +3.6 -1.2 +45.9

7月 +1.6 -7.6 +32.1

6月 +8.6 +6.8 +32.5

5月 +0.9 -8.0 +44.6

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.3 +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7

2012年

12月 +9.0 +1.6 +41.3

11月 +0.9 +0.1 +34.0

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值。(完)

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