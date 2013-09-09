中国债市：利率利互换震荡走升，经济数据影响有限而流动性疑虑难消

路透上海9月9日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一小幅走高，短端升幅甚于长端。交易员表示，今日公布的宏观经济数据对IRS走势影响并不明显，虽然目前流动性尚可，但机构对中下旬资金面疑虑难消，致IRS仍旧震荡走升。

他们并表示，经济基本面对IRS以及现券市场的影响早已在预期之中，而短期之内市场关注的焦点仍旧难脱离流动性的变化。

“上周五repo1Y基本成交在4.09%，尾盘4.095%，今天4.11%有成交，目前是4.12/11%；repo5Y在4.34/32%，不过shibor一年期品种基本还是在上周五4.73%%的位置，动的不多，”广发银行交易员吴思捷称。

他进一步表示，今天宏观数据对IRS走势影响并不大，当前资金面是比较宽松的，但是有机构觉得9月底资金面会在季末以及国庆的双重冲击下收紧，所以IRS短端始终下不来，而且随着时间的推移，这种情绪会慢慢加强。

中国银行间资金市场周一主要期限回购利率波幅仍有限，仅七天加权利率在开盘价的带动下稍有上行，资金面整体依旧延续较为宽裕的局面，其中隔夜资金的供给最为充足。

对于下一阶段走势，他认为，基本面对市场的影响已经越来越小了，除非基本面出现重大超预期变化，目前市场还是看资金面更多一些。

中国8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0797/4.1757 4.0750/4.1580 4.1740/4.2640 4.2883/4.3760 4.3100/4.5740

上日 4.0788/4.1763 4.0400/4.1175 4.1750/4.2525 4.2675/4.3550 4.2922/4.5589

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变化 +0.0009/-0.0006 +0.0350/+0.0450 -0.0010/+0.0115 +0.0280/+0.0210 +0.0178/+0.0151

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。