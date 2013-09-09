中国债市：中长债走弱，国债期货收低及一级供给施压现券难觅支撑

路透北京9月9日 - 中国银行间债市周一现券中长端走弱，国债期货收低，近两日公布的数据说明国内经济正在好转，加之本周一级市场新债供给摩肩接踵，多重因素均难对现券市场构成支撑。

交易员提到，市场对季末资金心存忌惮，不过经历620钱荒风波后，机构对自身流动性更加关注，未雨绸缪，所以若9月底资金面没有过于强烈的波动，就有望对现券形成一定程度利多，推动收益率曲线陡峭化变动。

“(中长端)收益率有些往上，”上海一银行交易员称，“短期还是看一级发行压力，到期的三年期央票是否续发，这些老的关注点，国内没有什么太大的不确定性，外部的不确定就在美联储是否宣布退出量化宽松政策(QE)。”

据路透统计，在规模位于50亿元人民币以上的新债发行中，本周将适逢约不到2,000亿元国债、金融债等多只新债缴款。欲浏览更多信息，请点选《中国金融市场本周资金面影响因素一览》

美国雇主8月雇聘规模低于预期，但失业率降至四年半低位，因为一些美国人放弃寻找工作，这使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月决定是否缩减货币刺激措施变得错综复杂。

另一银行交易员表示，虽然大家都担心这个月末前的资金情况，但他预期资金价格不会出现太离谱的波动，所以如果届时资金情况偏好，势必对现券构成支撑。

上述上海一银行交易员表示，预期9月末银行间资金总量不缺，据其个人预测，9月末大行超储率或达2%以上，小行在3%。下一阶段现券收益率曲线或趋于陡峭化变动。

汤森路透债券分析师曹巍浩上周五撰文称，基于历史数据的量化分析结果表明，目前中国国债中，三年期以内的中短债具较好价值。虽然美国可能退出QE及中国利率市场化新进程等，均可能利空债市,但收益率曲线平坦度近10年来少见，年内存变陡的可能性，机构可考虑择机建立相关头寸，但料空间不会很大。

周一，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 收报93.906元人民币，跌0.286元，或0.3%，成交金额约为118.31亿元。

现券市场中，剩余期限在9.9561年的固息国债130018券最新成交价对应收益率 在4.0612%，上日末笔报4.0549%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9280 3.5605

上日 2.9562 3.4745

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8380/3.7760 国债参考率报价 3.6290/3.5570 金融债参考率报价 4.4838/4.4113(完)

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