欧洲汇市：英镑走升，受益于英国经济前景看俏

英镑兑美元 上涨0.2%，报1.5664美元，守在周五触及的8月21日以来高位1.5681附近。

若英镑续升，将上看8月高位1.5718，创近三个月新高，但交易员指出，英镑在1.5680及1.5700面临卖压。

欧元/英镑 下跌0.2%，报0.8414英镑，仍高于心理关卡0.8400英镑的技术支撑及上周五低点0.8392。

分析师及交易商指出，本周伊始缺乏重大英国数据，可能限制英镑涨势，但周三公布的英国就业数据若表现强劲，可能进一步推升英镑。

CIBC汇市策略主管Jeremy Stretch表示，英镑兑欧元可能升向0.8350/60英镑，但兑美元的上涨空间将受限，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将缩减货币措施。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价