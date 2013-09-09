欧洲汇市：英镑走升，受益于英国经济前景看俏

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
英镑兑美元 上涨0.2%，报1.5664美元，守在周五触及的8月21日以来高位1.5681附近。
若英镑续升，将上看8月高位1.5718，创近三个月新高，但交易员指出，英镑在1.5680及1.5700面临卖压。
欧元/英镑 下跌0.2%，报0.8414英镑，仍高于心理关卡0.8400英镑的技术支撑及上周五低点0.8392。
分析师及交易商指出，本周伊始缺乏重大英国数据，可能限制英镑涨势，但周三公布的英国就业数据若表现强劲，可能进一步推升英镑。
CIBC汇市策略主管Jeremy Stretch表示，英镑兑欧元可能升向0.8350/60英镑，但兑美元的上涨空间将受限，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将缩减货币措施。(完)
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路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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