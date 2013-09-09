重温稿-《中国新债预测》国开行三和五年Shibor浮息债利差预测均值接近估值

* 招标品种：国开行2013年第41-42期浮息债

* 利率基准：三个月Shibor

* 期限及金额：3/5年，各不超100亿元人民币

* 招标时间：周二(10日)--3/5年 10:00-11:00

* 受访人数：6位 (银行、券商）

* 预测区间：20bp至38bp、30bp至43bp

* 预测均值：29bp、36bp

路透上海9月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行的今年第41、42期Shibor基准浮息金融债。路透调查显示，最近利率债一级发行利率普遍偏高，不过考虑Shibor浮息品种近期发行较少，机构流动性也较宽松，预计明日两期浮息债定位接近或略低于估值。

“在资金预期相对谨慎的前提下，浮息债防御性要好于固息，明天估计理财会有需求，”北京一大型商业银行交易员称，“但利率不会太低，现在太低没人要。”

北京一大型券商交易员还提到，市场上已很久没有Shibor浮息债招标发行，该品种按季付息，投资久期短，是货币基金少有的可以投资，并享有高利差的品种，“明天不排除会有一些需求出来。”

不过她也指出，市场资金面虽然宽松，但近期一级发行收益率普遍偏高，且时隔一个半月后，市场需要对Shibor浮息债重新定位，也增加了预测的难度。

国开行上次发行Shibor浮息品种是在7月23日。

华东一商业银行交易员则指出，跟固息债相比，Shibor浮息品种流动性较弱，明天需要以较高的收益率来吸引更多配置需求，且本周一级供给压力有增无减，其认为最终定位会接近或略高于估值。

目前三个月Shibor均值大约在4.66%附近，银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，三年和五年品种的报价分别为31.16bp和37.65bp；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，三年和五年品种的报价分别为4.7025%、4.7630%。

两期债的利率基准为9月9日的3个月Shibor 5日均值，债券固定面值，均采用单一利差（荷兰式）招标方式；两期债均按季付息，债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年为0.10%；各品种均无兑付手续费。

招标时间为9月10日10:00-11:00,缴款日和起息日为9月12日，分销期为9月11日-9月12日，上市日为9月18日。