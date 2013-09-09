欧洲个股：澳新银行与麦格理等竞购莱斯银行集团资产--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透悉尼9月9日 - 据多名银行业消息人士透露，澳洲非银行贷款商Pepper Australia正在抢购英国莱斯银行集团 账面净值约10亿澳元的资产。莱斯银行集团目前正在考虑出售澳洲业务。
消息人士称，澳新银行 、Westpac Banking Corp 与投行麦格理 等大行也在竞购名单之列，月底将举行最终的竞购。由于消息的保密性，消息人士拒绝透明。
Lloyds今年以来一直在出脱非核心资产，包括处置了美国的抵押贷款组合以及西班牙的零售银行网络。该银行正在缩减国际版图，以降低成本与加固资产负债表。
在澳洲，莱斯银行集团向贝恩资本旗下的Sankaty Advisors出售了一笔3.71亿澳元的贷款资产组合。日本的野村也从该行购买了一笔面值约1.5亿美元的贷款资产，交易金额未披露。
澳新银行、Westpac、Pepper Australia、野村、麦格理和莱斯银行均拒绝置评。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)