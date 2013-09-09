欧洲个股：澳新银行与麦格理等竞购莱斯银行集团资产--消息

路透悉尼9月9日 - 据多名银行业消息人士透露，澳洲非银行贷款商Pepper Australia正在抢购英国莱斯银行集团 账面净值约10亿澳元的资产。莱斯银行集团目前正在考虑出售澳洲业务。

消息人士称，澳新银行 、Westpac Banking Corp 与投行麦格理 等大行也在竞购名单之列，月底将举行最终的竞购。由于消息的保密性，消息人士拒绝透明。

Lloyds今年以来一直在出脱非核心资产，包括处置了美国的抵押贷款组合以及西班牙的零售银行网络。该银行正在缩减国际版图，以降低成本与加固资产负债表。

在澳洲，莱斯银行集团向贝恩资本旗下的Sankaty Advisors出售了一笔3.71亿澳元的贷款资产组合。日本的野村也从该行购买了一笔面值约1.5亿美元的贷款资产，交易金额未披露。

澳新银行、Westpac、Pepper Australia、野村、麦格理和莱斯银行均拒绝置评。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)