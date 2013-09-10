台湾货币市场：9月10日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透台北9月10日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,570.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)9,476.25亿台币 ：
09/11 3,637.30亿台币
09/12 3,951.55亿台币
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
10/01 742.00亿台币
10/02 531.20亿台币
10/03 3,294.10亿台币
--公债还本付息539.4875亿台币
09/11 90乙1期付息14.8亿台币
09/12 94甲7期付12.1875亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/13:央行发行两年期定期存单，金额100亿台币，12日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会