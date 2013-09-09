中国资管：上周31款集合信托产品发行，50亿元巨无霸信托面世

路透北京9月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月31日-9月6日）共有14家信托公司发行了31款集合信托产品，发行量环比增加2款，增幅为6.90%。

上述31款产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为4.79亿元，环比增加2.52亿元，增幅为110.79%，这主要是因为一款计划募集规模为50亿元的产品拉高了平均计划募集规模。

于是总计划募集规模为148.45亿元，环比增加82.57亿元，增幅为125.32%。

上周募集规模最大的是新时代信托发行的“恒新26号集合资金信托计划”，募集规模为50.00亿元，这是一款金融领域的权益投资类产品。

从期限上看，其中30款产品公布了期限，平均期限为21.60个月，环比延长0.39个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 8.97% -0.51个百分点

12个月期 7 8.51% -0.45个百分点

18个月期 6 9.60% +0.45个百分点

24个月期 14 9.86% -0.21个百分点

30个月期 2 10.40%

60个月期 1 9.30%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了10款，金融领域产品发行了6款，基础设施领域产品发行了3款。其他领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了13款，权益投资类产品发行了10款，债权投资类和组合运用类产品各发行了3款，股权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品37款，大连港信托30亿元规模居首**

上周共有20家信托公司成立了37款集合信托产品，成立数量环比减少11款，减幅为22.92%。

其中有20款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.66亿元，环比增加1.14亿元，增幅为74.85%，这主要是因为建信信托成立的“大连港集团信托贷款集合资金信托计划”成立规模为30.00亿元的产品拉高了平均成立规模。

有16款新成立产品公布了期限，平均期限为28.50个月，环比延长3.36个月。

共有6款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.07%，环比上升0.17个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了17款，工商企业领域产品成立了10款，金融领域产品成立了3款，房地产领域和基础设施领域产品各成立了2款。其他领域产品成立了3款。