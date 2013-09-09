全球经济：OECD公布7月领先指标显示发达国家增长升温

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
OECD的7月欧元区领先指标由100.3升至100.5，OECD表示这是成长动能增强讯号。
意大利的指标由100.3升至100.6，显示情况或许正在转向，而德国的指标由100.2升至100.4。
法国的指标由99.5升至99.6，OECD表示，这是动能初步正面变化的迹象，但仍低于长期平均水准100。
在主要新兴经济体方面，中国的指标由99.5降至99.4，OECD表示，这是成长速度回归趋势水准的讯号。
印度指标由97.3降至97.1，显示动能持续放缓。巴西指标由99.1降至98.9。但俄罗斯指标由99.2升至99.3。(完) (编译 蔡美珍；审校 侯向明)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。