全球经济：OECD公布7月领先指标显示发达国家增长升温

OECD的7月欧元区领先指标由100.3升至100.5，OECD表示这是成长动能增强讯号。

意大利的指标由100.3升至100.6，显示情况或许正在转向，而德国的指标由100.2升至100.4。

法国的指标由99.5升至99.6，OECD表示，这是动能初步正面变化的迹象，但仍低于长期平均水准100。

在主要新兴经济体方面，中国的指标由99.5降至99.4，OECD表示，这是成长速度回归趋势水准的讯号。