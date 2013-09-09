更新版 1-中国公开市场：续做央票量略超预期，但央行维稳意图等将支撑季末资金面

* 央行第五次续做三年央票，利率持稳

* 考虑到季末因素，续做规模略超预期

* 不过央行逆回购等将为季末流动性提供支撑 (新增市场评论和更多内容)

路透上海9月9日 - 中国央行续做逾800亿元人民币的央票，在担心季末时点流动性的市场看来，这一规模略超预期。不过交易员指出，从央行一直进行的逆回购操作，以及可能背后仍在默默操作的SLF等来看，9月末银行间资金面应也还其可控范围，料不会有大的动荡。

中国人民银行周一公告称，今日续做了851亿元人民币三年期央票，标的券为周二(10日)到期的1001079，利率3.50%，与此前三次续发行水平持平。续做规模占到期量的比例为85%。

香港一外资银行研究员表示，出于对季末资金面的谨慎预期考虑，其预期央行本次续做规模可能在500-600亿元左右。“可能是因为我觉得(季末前资金)市场会紧，所以觉得可能央行会做少些。”

不过她强调说，即使二级市场质押式回购利率已经明显低于公开市场逆回购，央行仍保留着少量的逆回购操作，说明其利用逆回购稳定市场信心的意图明显。因此本次续做央票规模虽大，但季末前资金面料不会再现6.20的异常紧张局面。

另外，也有交易员指出，8-9月外汇占款情况可能较此前有所好转，或也是央行维持央票续做维持在较高比例的原因之一。

北京一券商分析师称，本次大规模续做到期央票，不会对未来资金面造成太大影响。

“市场普遍预计8月外汇占款回暖，假设9月继续这个步伐，再加上美国即使退出QE，估计步伐也是缓慢的，所以季末前资金不会大波动。”该分析师指出。

在中国6-7月外汇占款连续两个月为负后，招商证券今日发布最新报告称，预计8月外汇占款有望小幅正增长。而且在美联储货币政策真正实施前，市场进入观望期。8月下旬其他新兴市场出现较大的国际资本流出，而中国的跨境资本流动受到的影响有限。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)