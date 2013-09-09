《独家新闻》德银在日本涉嫌向养老金客户提供违规娱乐款待，遭当局调查

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
德意志银行的努力，可能促使证券交易监督委员会(SESC)从宽处理。SESC几周后将决定要采取什么行动。消息人士表示，SESC有可能不会公开惩戒，公开惩戒的内容从下令改善到更严厉的惩罚都有可能。
目前无法得知相关的支出的细节，包括招待支出金额，以及退休基金主管的身份。消息人士指出，德意志银行负责向退休基金推销产品及投资策略的多名员工支出报告，目前正在接受严密检视。
消息人士表示，SESC上个月对高盛 展开例行金检行动，目前也在检查招待退休基金客户的细节。
德意志银行与高盛拒绝置评。SESC表示不对调查中的个别案子评论。尚无法取得卷入案子的相关人员评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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