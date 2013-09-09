CNH市场动态：即期汇价受惠于美元转疲以及经济数据佳，维持缓升步调

路透香港9月9日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一小涨，受惠于美元转疲以及利好的经济数据，境外汇价持续向纪录高点缓步迈进，市场把年底的汇价目标推高至6.0-6.05。

市场人士指出，在新兴货币走势疲弱下，近期有些亚太地区资金转至人民币避险，令离岸人民币汇价保持强势，而近期的经济数据支持中国经济稳步增长，也吸引一些较长期的资金。

一中资行交易部高管指出，“贸易数据表现还是不错，中间价也往上开，美元在非农报告后走疲...人民币需求是有的。”

他预期年底前，人民币可能上看6.05水平。

交易员也表示，市场对人民币升破6.10的预期较前几个月强烈，乐观甚至看至6.0水平。不过，他们也指出，与年初时的热度比较，目前人民币买盘明显谨慎，主要是今年以来累积升幅不小，市场并不预期年底前人民币还有较大升幅。

“见到一些投资机构的需求，中国经济相比于其他新兴市场稳健，市场对人民币有些偏好。”一外资行人士说。

他表示，这种买盘力道并不强劲，也暂时不能够将人民币推离缓升格局，因市场对于美联储(FED)逐渐退市后美元资产走向仍有顾虑，买盘主要是分散资产风险。

本地时间下午5:50时，离岸人民币 报6.1105，较上日尾盘的6.1130小升，盘中区间在6.1098-6.1125。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。

得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大。

交银 香港分行今日推出以离岸人民币金融债为追踪标的的“交银离岸综合金融人债指数”、“交银离岸中资金融人债指数”及“交银离岸非中资金融人债指数” 。

交银香港指出，获纳入三项指数的债券需要在香港或其他国际清算平台交易及交收的金融机构所发行，年期不短于1年，未偿还票面值最少5亿元人民币并具有国际级的投资等级评级。

此指数计算人民币固定收益金融债券的总回报率，基准日由2012年10月1日起，基准值为100。(完)

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