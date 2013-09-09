全球贵金属：9月6日SPDR黄金和白银持仓均较上日持平

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透9月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量，以及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量均较周四持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,554,097.7 9月6日 29,554,097.7 9月5日 0.0 0.00%
iShares 338,666,855.9 9月6日 338,666,855.9 9月5日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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