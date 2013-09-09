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市场报道 | 2013年 9月 9日 星期一 19:23 BJT

全球贵金属：9月6日SPDR黄金和白银持仓均较上日持平

路透9月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量，以及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量均较周四持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,554,097.7 9月6日 29,554,097.7 9月5日 0.0 0.00%

iShares 338,666,855.9 9月6日 338,666,855.9 9月5日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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