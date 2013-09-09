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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 19:33 BJT

背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京9月9日 - 中国人民银行周一称，其与匈牙利中央银行签署了中匈双边本币互
换协议，互换规模为100亿元人民币/3,750亿匈牙利福林 ，有效期三年，经双方同意
可以展期。
    
    央行网站上刊登的新闻稿称，签署双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，促进两
国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。

    自2008年末以来至今，中国已与20个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加
快人民币国际化进程。

    签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化
是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利
于双边贸易的发展。
      
    以下为上述协议的具体内容:    
    
 伙伴国/地区   规模(亿元人民币)    签署日期    有效期(年)
 匈牙利                100          2013-9-9            3
 巴西               1,900           2013-3-26           3
 新加坡             3,000            2013-3-7           3
 乌克兰              150            2012-6-26           3
 澳大利亚           2,000           2012-3-22           3
 蒙古国              100            2012-3-20           3
 土耳其              100            2012-2-21           3
 马来西亚           1,800            2012-2-8           3
 阿联酋              350            2012-1-17           3
 巴基斯坦            100           2011-12-23           3
 泰国                700           2011-12-22           3
 香港               4,000          2011-11-22           3
 韩国               3,600          2011-10-26           3
 哈萨克斯坦           70            2011-6-13           3
 乌兹别克斯坦         7             2011-4-19           3
 新西兰              250            2011-4-18           3
 冰岛                 35             2010-6-9           3
 阿根廷              700             2009-4-2           3
 印尼               1,000           2009-3-23           3
 白俄罗斯            200            2009-3-11           3
 -----                                         
 合计             20,162(完)                             
 
 (整理 康熙泽；审校 黄凯)

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