表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%，投标倍数为4.12

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透华盛顿9月9日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 24.73% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,571,200 总投标 123,649,656,200 竞争性投标得标 29,541,080,000 非竞争性投标得标 444,491,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/12 到期日 2013/12/12 CUSIP码 912796AK5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)