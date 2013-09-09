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债券 | 2013年 9月 9日 星期一 23:36 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%，投标倍数为4.12

路透华盛顿9月9日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 24.73% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,571,200 总投标 123,649,656,200 竞争性投标得标 29,541,080,000 非竞争性投标得标 444,491,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/12 到期日 2013/12/12 CUSIP码 912796AK5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)

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